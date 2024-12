Fabio Ochoa habla tras deportación desde Estados Unidos: "Este caso me lo montaron"

Luego de haber realizado su proceso de deportación con Migración Colombia, el excapo Fabio Ochoa, que integró el cartel de Medellín de Pablo Escobar, dio sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación luego de haber sido dejado en libertad al no tener ningún requerimiento con la justicia del país.

Afirmó ante los medios que el caso por el cual lo condenaron a 25 años de prisión en Estados Unidos fue un montaje, se declaró inocente y reiteró que no estaba arrepentido.

"No, porque yo no lo hice pensando en hacer el mal. Por este caso (no hice) nada, por este caso no soy culpable, me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos. Un engaño creado", dijo Ochoa.

Además, envió un mensaje a los colombianos: "Que los quiero mucho".

El exnarco de 67 años también manifestó que con su regreso al país "se acabo la pesadilla" y afirmó que no está pensando en ser gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro en medio de la estrategia de paz total.

“No he pensado en eso, soy un hombre de paz, pero no lo he considerado”, añadió Ochoa.

Vale recordar que el exnarcotraficante llegó en un vuelo de deportados de Estados Unidos y no en uno comercial.

Una vez salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá se abrazó con una de sus hijas, a quien no veía desde hace varios años.



Le bajaron la pena a Fabio Ochoa en EE. UU.

El exnarcotraficante Fabio Ochoa, socio de Pablo Escobar y cofundador del cartel de Medellín, fue capturado en 1999 y extraditado a EE. UU. en 2001. En 2003, fue condenado a 30 años de prisión por conspiración, trata de personas y tráfico de 30 toneladas de cocaína.

Sin embargo, su pena fue reducida por colaborar con la justicia estadounidense. Ochoa también estuvo implicado en el asesinato del piloto Barry Seal en 1986.