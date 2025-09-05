Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Familia de Valeria Afanador pide a la Fiscalía pruebas de ADN a funcionarios del colegio

Familia de Valeria Afanador pide a la Fiscalía pruebas de ADN a funcionarios del colegio

La familia espera que las nuevas solicitudes jurídicas permitan esclarecer los hechos y que el crimen no quede impune.

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo
Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo.
Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:22 p. m.

La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció y posteriormente fue hallada sin vida en Cajicá, avanza con nuevas solicitudes de la familia. El abogado Julián Quintana, representante legal de los familiares, confirmó que pidió a la Fiscalía General de la Nación practicar pruebas de ADN a todos los funcionarios del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, con el fin de descartar o establecer cualquier posible vinculación del personal con los hechos.

La defensa señaló que la indagación se mantiene en dos líneas principales: por un lado, determinar las presuntas omisiones del colegio en los protocolos de seguridad y supervisión; y por otro, esclarecer si existió participación de un tercero en la desaparición y muerte de la menor. En este sentido, Quintana anunció que insistirá en la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores, a quienes responsabiliza de graves omisiones que pudieron costarle la vida a Valeria.

“Nosotros como representantes de víctima le hemos sugerido a Manuel, padre de Valeria, que tenemos que alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, que es un derecho que ellos tienen”, señaló.

El abogado también anunció que recomendará a la familia interponer una demanda civil contra el colegio por los daños y perjuicios ocasionados. “La sugerencia es que exploremos el camino de una demanda civil para reclamar los daños que la actitud omisiva le causó a la familia. Obviamente, esta decisión descansará en lo que la familia pueda acordar”, agregó Quintana

Por su parte, la Fiscalía informó que realizará una reconstrucción de la escena en las instalaciones de la institución educativa para precisar cómo ocurrieron los hechos y verificar posibles alteraciones.

Un aspecto que ha generado controversia es el relacionado con las modificaciones estructurales del colegio. Mientras la defensa de la institución asegura que cualquier cambio se hizo con autorización del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado durante la búsqueda de la menor, la familia sostiene que no hay documentos que respalden esos permisos, lo que podría derivar en nuevos cargos.

Publicidad

El colegio, representado por su apoderado, el abogado Francisco Bernate, ha reiterado que todas sus actuaciones se ajustaron a la ley y se realizaron en coordinación con las autoridades.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación