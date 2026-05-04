Fiscalía acusará al padre del bebé Liam Rodríguez por presunto abuso sexual en La Calera

La Fiscalía General de la Nación presentará el escrito de acusación y llamará a juicio a Michael Estiven Rodríguez Ayala, dentro de la línea de investigación relacionada con un presunto acceso carnal abusivo contra su hijo, el menor Liam Gael Rodríguez Narváez, quien murió el 29 de septiembre de 2025 mientras permanecía en un jardín infantil en el municipio de La Calera. La audiencia se realizará ante el Juzgado 38 Penal con Función De Conocimiento.

La investigación tomó dos líneas de indagación luego de que, durante la inspección al cuerpo del bebé de 11 meses, se registraran señales de abuso sexual que alertaron a los investigadores y derivó inicialmente en la captura e imputación del padre del menor, quien fue vinculado al proceso por su presunta responsabilidad en estos hechos.

Sin embargo, en enero pasado, tras la audiencia de imputación de cargos, un juez de Bogotá ordenó la libertad de Rodríguez Ayala mientras avanza el proceso judicial, al considerar que en ese momento procesal “no existía inferencia razonable de autoría o participación”.

Pese a esta decisión, la Fiscalía continuó adelantando actividades investigativas con el objetivo de robustecer el material probatorio y sustentar la acusación formal, la cual indica que “Michael Steven Rodríguez Ayala, conocía las acciones desarrolladas en su menor hijo y de forma reiterada realizó estas conductas para satisfacerse sexualmente, conductas realizadas bajo la modalidad dolosa. Las actividades desarrolladas y el comportamiento permiten precisamente indicar la materialidad al lesionar el bien jurídico de la libertad y formación sexual del menor que falleció (...) con el correspondiente agravante por ser su padre”.



Dentro de las pruebas recaudadas, se conoció que ya fue practicada una prueba de ADN al padre del menor, diligencia que había quedado pendiente en etapas anteriores y que tiene como propósito verificar la correspondencia genética que permite establecer si es el presunto responsable del abuso sexual.

Adicionalmente, otra de las actividades investigativas que fueron legalizadas corresponde a los informes derivados de interceptaciones telefónicas realizadas al procesado entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, antes de su captura. Según los documentos conocidos, estas interceptaciones fueron autorizadas “en atención a las inconsistencias relevantes entre versiones suministradas por el padre del niño en la investigación”, con las cuales se permitió identificar comunicaciones sostenidas con familiares y allegados.

Según el reporte, en dichas conversaciones el procesado expresó su afectación emocional por la muerte de su hijo, a quien denominaba como el “Gordo”. En uno de los apartes se advierte que el investigado “expresó que estaba dispuesto a provocar la conflagración de la residencia de quienes se presume son las profesoras o cuidadoras de su hijo fallecido meses atrás, para generar pánico en estas, aunado que también incineraría al fiscal del caso, acotando que él sabe cómo hacer las cosas”. En esa misma conversación, según el documento, un hombre identificado como "Víctor" le indicó que debía evitar realizar cualquier acción, advirtiéndole que podría convertirse en el principal sospechoso y perder la libertad.

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Sobre la muerte del menor, su madre y familiares indicaron tras los hechos del 29 de septiembre de 2025, que ese día, hacia las 10:10 de la mañana, recibió una llamada del jardín infantil, en la que le informaron que el bebé había broncoaspirado y que estaba siendo trasladado de urgencia a un centro asistencial en el municipio de La Calera. Sobre el fallecimiento el escrito de acusación asegura que fue una muerte natural por una enfermedad interna identificada como miocarditis linfocítica focal, por lo cual la Fiscalía evalúa solicitar la preclusión en la línea de homicidio.