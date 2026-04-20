Capturan a dos hombres por abuso sexual a menores en Santander: víctimas eran familiares

En desarrollo de operativos contra los delitos sexuales, la Policía Nacional en Santander reportó la captura de dos hombres señalados de abusos contra menores de edad en hechos ocurridos en distintos municipios del departamento.

El primer caso se registró en zona rural de Sabana de Torres, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva una orden de captura contra un hombre de 44 años por el delito de acceso carnal violento agravado.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Moneda, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal Mixto de Barrancabermeja. Según las autoridades, la investigación se relaciona con hechos ocurridos en 2013, cuando el hoy procesado, presuntamente, habría abusado de una menor aprovechando su rol como padrastro.

Tras su presentación ante un juez de control de garantías, al capturado le fue impuesta una medida no privativa de la libertad, consistente en presentaciones periódicas.



El segundo operativo tuvo lugar en zona rural del municipio de Chima. Allí, mediante diligencia de allanamiento y registro en la vereda Santo Domingo, fue capturado un hombre de 36 años requerido por los delitos de acto sexual violento agravado en concurso con acceso carnal violento agravado.

De acuerdo con la investigación, el detenido, presuntamente, habría cometido los abusos en repetidas ocasiones contra una menor, aprovechando su cercanía familiar y valiéndose de amenazas para evitar que los hechos fueran denunciados. Las autoridades indicaron que el capturado registra antecedentes judiciales por delitos sexuales, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes.