Fiscalía de EE.UU. solicitó la captura de Andrés Felipe Arias

El fiscal Wilfrido Ferrer de la Corte Federal de Miami le solicitó al juez John O’Sullivan que ordene la captura del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien está pendiente del inicio de las audiencias en donde se definirá si es extraditado a Colombia.



Según Ferrer, las “circunstancias especiales” que motivaron el otorgamiento de libertad bajo fianza para Arias ya no existen, y además existe el riesgo de que escape. Entre otras cosas, porque Arias ya evadió una vez la justicia colombiana al viajar hacia EE.UU. justo antes de que la Corte Suprema de este país lo hallara culpable y lo condenara a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguros.



“EE.UU. requiere que la Corte ordene que Andrés Felipe Arias Leiva sea detenido. Alternativamente, dado el alto riesgo de que Arias Leiva escape, EE.UU. requiere que las condiciones para su fianza sean endurecidas”, dice en el documento de siete páginas conocido por Blu Radio.



El exministro había recibido el beneficio de libertad bajo fianza cuando el juez O’Sullivan aceptó estudiar una moción presentada por la defensa, según la cual la corte en Miami no tenía jurisdicción en este caso porque entre EE.UU. y Colombia no hay un tratado de extradición vigente. Pero, según Ferrer, dado que esta moción no fue aceptada, la libertad bajo fianza debería revocarse.



Se espera una respuesta del juez O’Sullivan, quien aún no agenda el inicio de las audiencias para definir la extradición de Arias.



