Fiscalía halló 60 bienes de Maldonado, Jaramillo y Ortiz ocultos en el exterior

El fiscal general de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, reveló en entrevista con Blu Radio que el ente de investigación halló 60 bienes en el exterior pertenecientes a las cabezas del desfalco de Interbolsa, Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. (Lea acá también: Fiscalía investiga si Gral. Ramírez Calle está detrás de complot contra la Policía ).

“En la Fiscalía nos pusimos en la tarea de buscar bienes en el exterior, trabajamos con Estados Unidos, con España y eso nos ha llevado a ubicar cerca de 60 bienes en el exterior pertenecientes a estas personas, bienes que ya tenemos ubicados”, reveló el fiscal Perdomo.

Según el fiscal encargado, la idea es que esos bienes puedan ser embargados y el dinero recaudado sea usado para la reparación de las víctimas del descalabro bursátil.

“Estamos en este momento intentando que puedan ser embargados en el exterior y entregados de alguna forma a Colombia para que con esos se repare de alguna forma a las víctimas”, añadió.

Son bienes como apartamentos en Manhattan, casas en varios países, participación en empresas, entre otros.

Cabe recordar que Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo responderán por cuatro delitos, pues al quinto, de captación masiva, se les concedió el principio de oportunidad.

Sin embargo, Perdomo aclaró que con esos cuatro delitos la pena puede llegar a los 20 años de prisión.

“Fueron imputados por cinco delitos, de los cuales aceptaron tres: manipulación fraudulenta de especies y acciones, estafa masiva y concierto para delinquir, por lo que serán condenados por esos tres delitos, condena que puede ser hasta de 20 años. Sin embargo, no aceptaron los delitos de captación masiva y no reintegrar el dinero objeto de los delitos, y por éste último irán a juicio y estamos seguros que ganaremos porque no han reintegrado el dinero”, finalizó.