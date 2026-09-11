Fiscalía impone medidas cautelares a bienes de Óscar Iván Zuluaga por financiación de Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y de su entorno familiar. Los bienes estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.

La actuación se deriva del trabajo adelantado por el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, que recopiló elementos materiales probatorios relacionados con el supuesto aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

De acuerdo con la hipótesis investigativa, Odebrecht habría asumido el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no habría sido reportado en los balances de la campaña ni informado a las autoridades electorales.

La Fiscalía sostiene que, al provenir de una persona jurídica extranjera, este aporte constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas.



Los recursos comprometidos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti. Para ese momento, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.

Las medidas cautelares recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ubicados en Bogotá, además de un inmueble localizado en Pensilvania, Caldas.

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Según la investigación, algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Óscar Iván Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar.