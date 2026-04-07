Fiscalía imputará a Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en accidente en Av. Mutis

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación por el accidente de tránsito ocurrido en la avenida Mutis, en el que murieron dos personas, entre ellas la motociclista Viviana Marcela Suárez Isaza. En este proceso, el ente acusador imputará cargos por el delito de homicidio culposo contra Rubén Romero, señalado como el conductor del vehículo involucrado en el siniestro.

La audiencia de imputación fue programada por el complejo judicial de Paloquemao para el próximo 15 de abril de 2026 a las 12:00 del día, en medio de un proceso que continúa en etapa preliminar y que busca establecer la responsabilidad del conductor en los hechos que terminaron con la vida de dos ciudadanos que, según las víctimas, se dirigían a cumplir sus labores diarias.

Según el representante de las víctimas, el abogado Juan Manuel Castellanos, la imputación se sustenta en una hipótesis relacionada con el comportamiento del conductor antes del accidente. De acuerdo con el jurista, “la hipótesis no va a ser otra que él terminó con la vida de dos personas, dos personas que se dirigían a su trabajo a cumplir funciones como cualquier ciudadano colombiano y, pues, que lamentablemente esta persona departió bastante con el propietario del vehículo y, efectivamente también compartió licor, trago, estuvo varias horas acompañándonos en un establecimiento de comercio y por exceso de velocidad, también porque perdió el control de su vehículo, termina con la vida de estas dos personas”.

Revelaron la identidad del conductor del vehículo. Foto: Redes sociales

Dentro del desarrollo del proceso, se conoció además que el conductor investigado habría salido del país tras el accidente, lo que podría generar complicaciones en el desarrollo de la audiencia programada. Frente a esta situación, el abogado de las víctimas explicó que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para evitar que el proceso se detenga en caso de que el investigado no comparezca ante la justicia. En ese sentido, señaló que “si se frustra la audiencia, la fiscalía nuevamente radicará. Esperará 2 o 3 citaciones, y en el evento en que no aparezca esta persona, pues se activarán las herramientas que trae el ordenamiento jurídico, bien sea a que se declaren contumacia o como persona ausente”.



El representante de las víctimas también explicó que la figura de contumacia podría aplicarse en caso de no lograrse la notificación formal del procesado. Según detalló, “en contumacia básicamente es porque no se puede de alguna manera notificar la audiencia, no tenemos ningún dato y, pues, se aplicaría en este caso. Ahora, si de alguna manera si logramos notificarlo, y que seguramente él sabrá, lo verá por estos medios, y él ya no quiera comparecer de alguna manera, entonces sí podríamos hablar de una persona ausente”.

De manera paralela a este proceso, la investigación también avanza contra Edwin Delgado, propietario del vehículo implicado en el accidente ocurrido en la Avenida Mutis. En su caso, la Fiscalía imputó el delito de homicidio a título de dolo eventual, y ya radicó el escrito de acusación en su contra.

Según lo previsto, en las próximas semanas se llevará a cabo el llamado a juicio contra Delgado ante el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, escenario en el que se definirán las siguientes etapas del proceso penal en su contra.