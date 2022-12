Fiscalía imputó cargos al general (r) Jaime Esguerra por corrupción en contratación

Ante el juzgado 59 de garantías, la Fiscalía le imputó cargos al general (r) Jaime Esguerra, director del Club Militar, por el delito de peculado y celebración indebida de contratos.

Según el ente acusador, durante en 2016 y 2017, Esguerra fue responsable de nóminas paralelas y desviación de recursos que debieron ser invertidos en el Club Militar, que estaba bajo su mando.

El general (r) no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por lo que el caso irá a juicio y este deberá probar que es inocente, que no se apropió de ningún recurso ni celebró contratos indebidamente. La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento por lo que Esguerra podrá continuar vinculado al proceso en libertad.