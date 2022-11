Fiscalía imputó cargos por el delito de pánico económico a expresidente de Acdac

Ante el juez 21 con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos por el delito de pánico económico al expresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), Jaime Hernández.

El hecho se da por las declaraciones de Hernández a CNN en Español, en diciembre de 2016, después del accidente de Chapecoense, en las que manifestó que en Colombia podría pasar una tragedia similar por irregularidades en el manejo interno de Avianca “afectando así la confianza de los usuarios nacionales e internacionales de la aerolínea y generándole afectaciones económicas”, según la Fiscalía.

El juez no decretó ningún tipo de detención preventiva, lo cual, quiere decir que no va a la cárcel, no obstante, le dio una medida es restrictiva sobre sus futuras declaraciones ante medios de comunicación.



Sin embargo, Hernández no aceptó los cargos que se le imputaron.