Fiscalía llama a interrogatorio a Musa Besaile por corrupción en la justicia

La Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio al senador Musa Besaile en el marco del proceso que se adelanta en contra del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.



La citación fue hecha por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Jaime Camacho Flórez, quien adelanta el proceso penal en contra del exfiscal pedido en extradición.



Dicha diligencia judicial fue programada para el próximo 12 de septiembre. Cabe recordar Besaile denunció que pago cerca de 2.000 millones de pesos al exfuncionario para que no se hiciera efectiva una orden de captura en su contra.



Por su parte, Julián Quintana, abogado defensor, resaltó que “esa institución carece de competencia para adelantar dicha actuación, ya que su acreditado detenta la calidad de Senador de la Republica y, por tanto, se halla revestido del fuero Congresional que tal condición irroga”.



Además, afirma que la competencia para asumir investigaciones de ese tipo es exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia.



Finalmente, la defensa del congresista solicita al Fiscal Delegado “que de existir o adelantar indagación alguna contra su apadrinado proceda a su inmediata remisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por razones de competencia”.



