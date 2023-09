“Fiscalía me tiene ganas, tiene año y medio con ese proceso y no hay pruebas”: fiscal Monsalve

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra la fiscal Angélica Monsalve por presuntos hechos de corrupción.

Según el investigador, que ella habría solicitado dinero, a través de un tercero, para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho.

La imputación sería por el delito de concusión. La Fiscalía que tiene todos los elementos de prueba suficientes para establecer que Angélica Monsalve solicitó dinero para direccionar el resultado de investigación que estaba a cargo de su despacho.

Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la fiscal Monsalve, entregó detalles del proceso y aseguró que no hay pruebas en su contra, en ese sentido, contó que incluso la han interceptado.

“Yo estoy interceptada desde hace año y medio. No solamente mi persona, interceptaron también a mi asistente, interceptaron a los abogados, hace año y medio", dijo.

“Donde a mí me hubiesen grabado pidiendo yo ya estuviera capturada. No hay ninguna prueba”, insistió sobre el proceso que se adelanta en su contra.

“La Fiscalía me tienen ganas, tienen año y medio con ese proceso y no hay prueba alguna. Si yo le hubiese recibido, que, si yo le pido plata a este imputado que tiene doce años comprando a funcionarios para zafarse del proceso, él me la da, inmediatamente me la da. O sea, es absurdo pensar siquiera que yo pedí plata”, dijo.

El encargado de la imputación será un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías. Mientras que, la audiencia fue radicada en el centro de servicios del Complejo Judicial de Paloquemao. Por ahora, se desconoce fecha y lugar.

Por otro lado, otro delegado fiscal citó a diligencia de interrogatorio a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por una indagación sobre presuntas presiones indebidas con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de ́carrusel de vehículos blindados ́.

A continuación la entrevista en Mañanas Blu: