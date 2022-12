Fiscalía no pudo probar vinculación de Mateo Gutiérrez con atentado: abogado

Mateo Gutiérrez, el joven acusado de atentados terroristas en Bogotá y quien pasó 20 meses en la cárcel, saldrá en libertad este jueves luego de que la justicia determinara que la Fiscalía no pudo probar las acusaciones en su contra.“Se trató de un juicio público, contradictorio, garantista como debe ser, como está garantizado en la Constitución, donde se le dieron todas las garantías a la Fiscalía, a la defensa.“Se impuso la verdad y la justicia”, agregó.

De acuerdo con el apoderado de Mateo Gutiérrez, la libertad se produjo porque las pruebas eran débiles.

“El motivo de la decisión es que no solo la Fiscalía no probó lo que se comprometió a probar,y en cambio la defensa probó de manera fehaciente y contundente que mateo Gutiérrez no podía estar en el lugar donde se le atribuyó estar el día de los hechos porque todo el tiempo permaneció en sus actividades académicas en la Universidad Nacional”,“Por otro lado se demostró que el testigo de cargos, la supuesta víctima,casi dos años después de los hechos, les llevó previamente una fotografía de Mateo Gutiérres, le dijo: este tipo es Mateo Gutiérrez y después de eso le hizo el álbum fotográfico para el reconocimiento. De modo que la prueba fue absolutamente ilegal.

