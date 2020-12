"Fui el mejor alcalde del país, tengo condiciones éticas para cualquier cargo": excontralor Granados

Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, quien fue nombrado como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina y es cuestionado en el escándalo el caso Odebrecht, aseguró que cuenta con las condiciones éticas para cualquier cargo y desestimó los señalamientos. Además, negó que esté dilatando el proceso y sostuvo que se encuentra "cómodo" en la Corte Suprema que lo juzga.

"No es cierto de ninguna manera, la audiencia se suspendió a propósito de la necesidad y el derecho de tener una defensa técnica de confianza, pero a los que dicen que era con el propósito de evadir la Corte Suprema, quiero recordar que esa sala, incluso uno de esos magistrados, ya resolvió y decidió sobre estos hechos y dijo que no había delito. Yo no puedo sentirme más cómodo en otro lado", declaró.

Granados cuestionó las afirmaciones del testigo en su casa y negó que haya favorecido a Odebrecht.

"Quien me acusa es un testigo que está siendo procesado por falso testimonio, condenado en el carrusel de la contratación en Bogotá y condenado por Odebrecht. El que dice que sabe cómo fueron los actos de corrupción de Hidroituango, el que dice cómo fueron los actos de corrupción en los actos de estudio del metro que contrató el señor exalcalde Gustavo Petro", declaró Granados.

"Ese testigo dice que yo favorecí a Odebrecht en contratación y resulta que Odebrecht nunca contató con la Gobernación de Boyacá ni ninguna entidad en la que he estado. Entonces, ¿cómo podía favorecer con contratos a alguien que nunca he contratado?", añadió.

"Licité 117 contratos de vías durante mi gobernación, en los cuales en ninguno participó Odebrecht", aseveró.

"Fui el mejor alcalde del país, tengo condiciones éticas para cualquier cargo", complementó.

De acuerdo con el exjefe del órgano de control fiscal de Bogotá, las acusaciones en su contra se deben a una reunión con funcionarios en un lugar público, pero nadie ha cuestionado el caso del 'Petrovideo'.

"A mí se me cuestionó porque estaba en un restaurante público con unos funcionarios del Estado, que cumplen cabalmente sus funciones y nadie ha criticado una reunión a escondidas, con plata sobre la mesa, con un señor que está siendo perseguido por la Interpol. Y el otro señor es senador. Es que tienen que tener equilibrio con relación a los cuestionamientos", aseguró.

Escuche al excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, en entrevista con Mañanas BLU: