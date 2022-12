Fundación Shambalá responde a escándalo sobre supuesto homicidio en Quindío

BLU Radio contactó al director de la Fundación Shambalá, Darío Ospina, tras conocerse los señalamientos en las columnas “Un chalet en cuerpo ajeno”, escritas por el columnista Emerson Castaño en el diario La Crónica del Quindío, y según las cuales se habría cometido el homicidio de Ezequiel José Álvarez Correa el 9 de junio en una de las sedes de la entidad.



El exsacerdote aclaró que la muerte de Ezequiel José Álvarez Correa es un hecho que está en investigación por parte de la Fiscalía que está indagando un homicidio “lo cual no significa que lo hayan matado a puñal, asesinado a bala o con golpes, significa que el dictamen de Medicina Legal no es claro y que hay que investigar al respecto”.



Agregó que la muerte de Álvarez Correa se trató de un accidente debido a que sufría de ataques epilépticos y cayó a la piscina del lugar. “No existe ninguna prueba que haya sido golpeado o atacado, que haya un acto de violencia. En ese momento, tristemente cayó y no hubo quien lo acompañara y por eso fue que se ahogó”, dijo.



Sobre los señalamientos por la compra de la finca donde ocurrieron estos hechos, y que supuestamente se compró con apoyo del actual gobernador del Quindío, Ospina aclaró que es un predio que adquirió la fundación en una subasta pública de la Dian, “que nada tiene que ver con la administración departamental. La fundación la adquirió como otros bienes que tiene donde atiende adultos mayores, centros escucha, donde venimos liderando procesos desde hace 12 años”.



Ospina también confirmó a BLU Radio que demandará por calumnia a Emerson Castaño por lo dicho en la columna.



“Hemos pedido a la Fiscalía que nos responda en qué va la investigación y cuáles son los términos de la respuesta que se le hizo al periodista”, agregó.





