Gerente de Consol asegura que Melo le autorizó pago que terminó en soborno

El gerente contractual del consorcio de la Ruta del Sol II (Consol), Mauricio Millán, aseguró que José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y quien en ese entonces era su máximo superior jerárquico, le autorizó unos pagos que él mismo le advirtió tenían irregularidades. Pagos por 18.000 millones de pesos a la empresa española DSC Managment, que hoy la Fiscalía sabe fueron sobornos.

“Melo me dijo que los brasileños habían aclarado y que girara los 18.000 millones de pesos”, dijo Millán en el juicio.

“¿Por parte de quién recibió la instrucción de pago?”, preguntó el fiscal, a lo que Millán respondió: “por parte del doctor José Elías Melo”.

Sin embargo, aseguró que, aunque percibió irregularidades en el pago, no sabía que se trataba de sobornos.

La abogada de Melo le preguntó: “señor Millán, ¿a usted le consta directamente que el pago del contrato que le puso de presente la Fiscalía era para reembolsar un soborno?”. Millán respondió: “no”.

Cuenta Millán, quien era gerente contractual de Episol, que cuando estalló el escándalo mundial de los sobornos de la multinacional, el Grupo Aval hizo una auditoría interna y que ahí declaró que el pago que le pareció irregular fue autorizado por Melo.

“Presenté un documento al Grupo Aval, informé que durante el primer año de ejecución del contrato encontré un ‘algo’ que me llamaba la atención. Cómo el valor era de 18.000 millones de pesos procedí a consultar a José Elías Melo. No me gustaban algunas actitudes por parte de miembros de Odebrecht que también le dije y días después Melo me dio la indicación que había hablado con las directivas de Odebrecht y que procediera a hacer el giro”, contó.

“La auditoría estuvo liderada por Rafael Neira, que es el vicepresidente de auditoría del Grupo Aval y por María Isabel, que es la auditora de Corficolombiana”, relató.

Agregó que esa auditoría tuvo unos resultados que no conoce, pero que cree que presentaron con él una acción judicial.

En esas auditorías, según Millán, también estuvieron presentes Gustavo Ramírez, Alberto Mariño, Miguel Vargas, Vanessa Garay, Oscar Hernández y Germán Mejía.