Gobernador de Nariño a Uribe por denuncia sobre Uribe Turbay: “Debe probar que estuve en Manta”

En medio de una creciente controversia política y judicial, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió a los señalamientos realizados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien presentó ante las autoridades un manuscrito que lo vincularía con la presunta financiación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el mandatario regional negó categóricamente las acusaciones y anunció acciones legales.

La polémica surgió a partir de un documento cuya autenticidad aún está en verificación, en el que se asegura que Escobar habría viajado a Manta, Ecuador, en marzo de 2025 para coordinar el financiamiento del crimen. Según Uribe, el texto fue entregado por una fuente que pidió mantener el anonimato por razones de seguridad.

Denuncia anónima que vincula al gobernador de Nariño con asesianto de Miguel uribe Turbay

“Nunca he estado en Manta”: defensa del gobernador

Durante la entrevista, Escobar fue enfático en rechazar los señalamientos y calificó la denuncia como un montaje sin fundamentos. “Nunca en mi vida he estado en Manta”, afirmó tras insistir en que existen pruebas verificables de sus movimientos durante las fechas mencionadas. “Mi Twitter muestra desde el 1 de mayo hasta el 31 en dónde he estado, y el habitáculo de mis escoltas también registra mi ubicación hora a hora”, agregó.

El gobernador aseguró que ya inició un proceso legal contra el expresidente Uribe y contra quienes resulten responsables de la difusión del documento. “Tendrán que demostrar que yo estuve en donde ellos dicen que estuve”, declaró, subrayando que la carga de la prueba recae en quienes lo acusan.



Gobernador denuncia a Uribe ante la Fiscalía

Escobar confirmó que se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para conocer el contenido de la denuncia y avanzar en su propia defensa jurídica. Según explicó, sostuvo reuniones con delegados del ente acusador y anunció que estructuran una denuncia formal por injuria y calumnia.



“Me ponen como victimario y ahora me toca salir a defenderme”, expresó tras evidenciar su inconformidad frente a la difusión pública del documento antes de que se verifique su veracidad en instancias judiciales.

Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la denuncia fue radicada por Uribe y el Centro Democrático, y que será la justicia la encargada de determinar la veracidad de los hechos.

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño Foto: x Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño

Origen del documento y cuestionamientos sobre su veracidad

Uno de los puntos más controversiales del caso es el origen del manuscrito. Aunque inicialmente se habló de una denuncia anónima, el gobernador sostuvo que el documento contiene una firma y que corresponde al expresidente Uribe esclarecer quién se lo entregó.

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“Él tendrá que decir quién le envió esa carta”, afirmó Escobar, quien además cuestionó que la información haya sido divulgada en medios antes de ser plenamente investigada. El denunciante, según el relato conocido, habría actuado bajo reserva por temor a represalias, lo que añade complejidad al proceso judicial y a la verificación de los hechos.

Más allá del señalamiento puntual, el gobernador enmarcó la situación dentro de un contexto político más amplio. Aseguró que los ataques en su contra responden a intereses que buscan deslegitimar los avances en materia de paz en el departamento de Nariño.

“El enemigo de la paz es el expresidente Uribe”, afirmó. Asimismo, defendió los resultados de su administración en la reducción de la violencia. Según explicó, el departamento ha logrado disminuir significativamente los índices de homicidios gracias a procesos de paz territorial y programas de sustitución de cultivos ilícitos.

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Escobar destacó que municipios como Tumaco han registrado una reducción notable en los niveles de violencia, pasando de cifras críticas a indicadores por debajo del promedio nacional. Además, mencionó iniciativas como “Renacemos” y “Chocó Biogeográfico” como parte de la estrategia integral para transformar el territorio.

Durante la entrevista, también surgieron cuestionamientos sobre el control territorial de grupos armados y el aumento de cultivos ilícitos. El gobernador rechazó estas interpretaciones y aseguró que la situación en Nariño es distinta a la de otras regiones del país.

Explicó que actualmente se desarrollan procesos de desmovilización y cese al fuego con algunos actores armados, lo que ha permitido reducir la confrontación directa. Sin embargo, reconoció que aún no se ha alcanzado una “paz total”.