Gobernadora del Tolima por violación de niña de 13 años: la mejor solidaridad es pedir actuar rápido

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, se reunió en Barranquilla para abordar dos temas importantes para el departamento: la violencia de género y la seguridad. En Mañanas Blu con Camila Zuluaga se refirió al caso de una niña de 13 años que habría sido abusada sexualmente y que guardó silencio por dos años, por lo que su mamá, en una carta, contó que recientemente se enteró de lo sucedido y narró lo desgarrador que fue para ella.

Sobre este caso, la mandataria publicó un video en el que pedía a las autoridades celeridad por lo sucedido, sin embargo, recibió criticas por parte de algunos ciudadanos, ya que, según ellos, sus palabras no habrían sido de solidaridad con los implicados.

"Es un caso que nos ha dolido a todos y en especial a mí, que he sido defensora de las mujeres, y más en este caso, que era una niña, una menor de edad. Tuve la oportunidad de hablar con la fiscal General de la Nación y me di cuenta absolutamente de cómo estaba todo el tema. Incluso, ellos hicieron una mesa de trabajo precisamente para este caso. Lo que yo le pedía a la fiscal era que por favor hubiera celeridad en la decisión que se fuera a tomar. Yo hice el video diciendo que pedía celeridad en el proceso, eso fue todo lo que dije. Nunca me solidarice realmente con la mamá ni nada porque creo que la mejor forma de solidarizarme con ella es pidiéndole a las autoridades que actúen rápido", indicó la mandataria.

Consternación en Ibagué por el caso

De acuerdo con lagobernadora del Tolima, el caso de la niña ha generado mucha conmoción entre la comunidad, más, por el hecho de que la menor guardó silencio por dos años-

"Uno guardando silencio durante dos años y una niña de trece años, después de vivir todos los episodios de depresión, eso le ha llamado la atención a toda la sociedad de Ibagué. Creo que es un tema también en el que tenemos que reflexionar todos en en mi departamento. Nosotros estamos implementando una campaña que se llama Zona Cero, donde tu silencio no cuenta para que, efectivamente, las mujeres no se queden calladas, para que denuncien, porque todos sabemos que existe un su registro supremamente alto, es decir, tenemos altas denuncias, pero son muchísimas más, porque hay mujeres que no tienen la posibilidad ni la opción de entrar a denunciar.", explicó la mandataria.

