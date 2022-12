Gral. Montoya no está pensando en la pena, sino en demostrar su inocencia: abogado

El general en retiro Mario Montoya, que este miércoles firmó el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no reconocerá ninguno de los delitos que se le indilgan por los llamados falsos positivos, según el abogado del oficial, Andrés Garzón.

Así lo expresó en Mañanas BLU el jurista, quien manifestó que en el proceso se les han garantizado los derechos a las víctimas, quienes se retiraron de la audiencia molestos.

“En el procedimiento se les han garantizado sobremanera los derechos. Hay un poco de ansiedad por parte de las víctimas y creo que hay que canalizar cuáles son esas intervenciones”, dijo.



Añadió que no se trata de una negociación, sino de buscar al juez natural para demostrar su inocencia.



“Aquí no estamos haciendo un negocio. Él no está pensando en la pena, sino en demostrar que es inocente”, añadió.