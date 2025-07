Habla el abogado de familia del hombre que murió en la MMB: se encontraron "serias inconsistencias"

La trágica muerte de Pedro Enrique Rodríguez Suárez, de 45 años, durante la edición número 25 de la Media Maratón de Bogotá conmocionó a la comunidad atlética colombiana y ha puesto en el ojo del huracán los protocolos de atención médica en eventos deportivos masivos.

El abogado Jesús David Rodríguez, representante de la viuda y sus hijos, reveló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que hay serias preocupaciones sobre la atención prestada y buscando una revisión exhaustiva de los protocolos. Una de las revelaciones más impactantes es la existencia de "serios indicios" de que el desfibrilador en el lugar no estaba en uso al momento de la emergencia.



Pedro Enrique murió por un paro cardíaco a metros de la meta

Pedro Enrique Rodríguez Suárez sufrió un paro cardíaco a tan solo 200 metros de la línea de meta de la prueba de 10K. Testigos, incluida una médica corredora, relataron que comenzó a sentirse muy mal y sufrió una convulsión.

En medio del desorden, varios participantes, incluyendo tres intensivistas, se detuvieron para reanimarlo. Sin embargo, la ambulancia, según la percepción de la médica que lo atendió, tardó alrededor de 20 minutos en llegar.

Aunque Correcaminos de Colombia, el organizador, informó que Rodríguez Suárez recibió atención inmediata y fue trasladado a la Fundación Hospital San José Infantil, donde falleció, la versión de los testigos y la familia difiere significativamente.

Pedro Enrique Rodríguez Suárez murió corriendo en la Media Maratón de Bogotá.

Lo que advierte el abogado de la familia del fallecido en la Media Maratón de Bogotá

El abogado Jesús David Rodríguez ha señalado múltiples "circunstancias desafortunadas" y "serias inconsistencias" en la organización y respuesta al incidente. Dice que la organización Correcaminos emitió un comunicado 20 minutos después del suceso, enfocándose en la atención primaria y no en la empatía hacia la familia.

La afirmación de Correcaminos de que la atención fue dentro de los 20 minutos posteriores al suceso es cuestionada por numerosos observadores y competidores. Vídeos en redes sociales muestran a corredores gritando por ayuda médica mientras otros participantes, algunos con experiencia en reanimación, prestaban los primeros auxilios.

Según el abogado, se encontró que no había personal médico dispuesto específicamente para prestar auxilios en el contexto de la carrera en el punto de la emergencia. Aunque el reglamento menciona "servicio de primeros auxilios y ambulancias medicalizadas" en los kilómetros 3, 5 y 8 para la carrera de 10K, no se especificaba cobertura de ambulancias en el kilómetro 10 donde ocurrió la tragedia.

El reglamento de la Media Maratón de Bogotá sugiere que las personas con emergencias médicas deben llamar al 123. El abogado califica esto de "irreducible" y absurdo, preguntándose qué persona sufriendo un infarto puede tomar su celular y marcar el 123.

Si bien el abogado Jesús David Rodríguez ha manifestado ser "muy respetuoso y responsable" en sus declaraciones para no incidir en quienes atendieron la emergencia, ha confirmado que existen "serios indicios" de que el desfibrilador con el que se intentó atender a Pedro Enrique Rodríguez Suárez "no estaba en uso" o "no funcionaba".

La familia está investigando y requiriendo información sobre el equipo médico y su mantenimiento, y en base a lo que encuentren podrían tomar la decisión de denunciar a los organizadores de la Media Maratón de Bogotá.