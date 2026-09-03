Helicol y Procuraduría piden revisar y desarchivar investigación contra Ricardo Roa y Ecopetrol

Con los argumentos presentados por las partes, el Juzgado 65 Penal de Garantías retomará la audiencia el próximo 6 de septiembre, cuando se prevé avanzar en la decisión sobre la solicitud de desarchivo de la investigación relacionada con Ricardo Roa y otros involucrados.

Helicol y la Procuraduría solicitaron revisar y desarchivar una investigación relacionada con Ecopetrol y Ricardo Roa, expresidente de esa compañía, luego de que el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá tutelara los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la empresa y ordenara realizar una audiencia preliminar para definir la solicitud de desarchivo.

Esta semana se llevó a cabo una primera audiencia en la que la Procuraduría respaldó los argumentos presentados por la representación de Helicol, en cabeza del abogado Julián Quintana

La solicitud de reapertura fue presentada por Helicol ante la Fiscalía en octubre de 2025. La empresa pidió revisar las actuaciones relacionadas con lo que considera un presunto favorecimiento a su competidora Helistar en procesos de licitación para el transporte de helicópteros. En su denuncia, sostuvo que su competidora habría sido favorecida durante varios años mediante procesos contractuales que, según la compañía, presentaron irregularidades.



Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Foto: Captura de pantalla video

Además, la empresa cuestionó la actuación de la Fiscalía al archivar el caso y calificó la decisión como “superficial, sesgada y prematura”. También puso en duda la rapidez con la que se adoptó la determinación y señaló que existió una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.

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Durante la audiencia, la Fiscalía se opuso al desarchivo y defendió la decisión adoptada el 22 de agosto de 2025. El ente investigador sostuvo: "La decisión de Archivo fechada 22 de agosto de 2025 se fundamentó en un análisis crítico y valorativo de las evidencias recaudadas en la etapa de indagación. Indica que no se trata de ninguna omisión en la verificación de los hechos sino en una constatación objetiva de que la conducta denunciada que no reúne los requisitos del tipo penal”.

La Fiscalía también señaló que Helicol estaría confundiendo la falta de pruebas a su favor con una supuesta falta de investigación por parte del despacho que tuvo a cargo el caso.

Por su parte, la Procuraduría sostuvo que la indagación no habría sido suficiente para sustentar el archivo. “Considera que la indagación realizada por la fiscalía no resultó suficiente para poder hacer esa afirmación de archivo de la actuación en razón a que no es cualquier proceso licitatorio, es un proceso que se podría calificar como de una alta especialidad técnica. Agrega que dentro del proceso administrativo sancionador de la SIC obran elementos y evidencia importante que no está dentro de esta investigación.”

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Con los argumentos presentados por las partes, el Juzgado 65 Penal de Garantías retomará la audiencia el próximo 6 de septiembre, cuando se prevé avanzar en la decisión sobre la solicitud de desarchivo de la investigación relacionada con Ricardo Roa y otros involucrados.