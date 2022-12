Hermana de Dilan sabe de Derecho lo que yo de Física Cuántica: De la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, defensor del capitán del Esmad que disparó y ocasionó la muerte de Dilan Cruz, dijo en BLU Radio que era obvio que quien debía asumir el caso era la Justicia Penal Militar.

Para el jurista, la principal razón es que el hecho se dio durante el ejercicio de sus funciones.

“El capitán no estaba en un bar, con dos mujeres, sin uniforme. Estaba cumpliendo órdenes, venía de todo un periplo por el país con el escuadrón del Esmad y en el momento en que se presentan los hechos estaba actuando en el rol de sus funciones y deberes”, añadió.

En ese sentido, De la Espriella les restó importancia a las declaraciones de Denis Cruz, hermana del joven fallecido, que aseguró este miércoles que dejar el caso en manos de la Justicia Penal Militar es sinónimo de impunidad.

“Lamento mucho la situación por la que está pasando la familia de este muchacho. No me imagino un evento más trágico y terrible para esta pobre gente. De corazón los acompaño porque no debe ser fácil una situación como esa y no se la deseo a nadie, pero Denis, la hermana del difunto, sabe de Derecho lo que yo sé de Física Cuántica. El Derecho no es lo que uno quiere lo que uno quiere que sea”, manifestó.

Añadió que en el país hay muchas cosas absurdas porque la misma gente que dice que no hay garantías en la Justicia Penal Militar, es la que dice que la JEP juzgará como corresponde a los miembros de las Farc.

“Es un tema al final político. Están aprovechando el dolor de esa pobre gente para vender un tema político, atacar la institucionalidad, atacar al Esmad”, dijo.

Añadió que la ley es clara y no admite interpretaciones pues, tratándose de un acto de servicio, debe ir a la justicia militar.

