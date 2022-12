Hermano de los Leal, desde la cárcel, contó cómo se enteró que Yhonier mató a Mauricio y a su mamá

Carlos Andrés García, hermano de Yhonier y Mauricio Leal, habló en los informantes de Caracol Televisión sobre lo que pasó con sus familiares asesinados, su hermano y su madre, Marleny Hernández, además de los detalles sobre el momento que vivió cuando ocurrieron los hechos.

“Llamé a mi tía gritando que qué fue lo que pasó tras la muerte de ellos dos cuando se empezó a escuchar por televisión, cuando le marque a mi hermano le pregunte que qué había pasado y tuvo una serenidad total, una frescura con lo que acababa de ocurrir”, indicó.

García se refirió acerca de la carta que supuestamente dejo Mauricio Leal en el lugar de los hechos.

“Desde el principio me negué a creer que fue un suicidio, no sé si de pronto Yhonier le cogió rencor a mi hermano porque estaba triunfando y también por celos de mi mama”, agregó.

Carlos García relató que su hermano no ha demostrado el más mínimo dolor por lo que sucedió y que después de que lo condenaran no pensó que algo de esta magnitud podría pasar.

Asimismo, para Carlos es sospechoso que Yhonier tenga como pagar hoy en día un abogado, ya que el indicó que desde antes de los sucedido Yhonier ya se encontraba en la quiebra y que ningún abogado va a trabajar gratis y menos siendo un caso de esta magnitud.

Carlos recordó que siempre fue de una familia unida y cómo Yhonier y Mauricio eran muy unidos cuando estaban pequeños.

“Cuando vivíamos en Cartago, Mau ya empezó a trabajar en peluquerías con su gran talento y poco a poco fue creciendo”, relató. De aquí, García recordó que después de esto, Mauricio Leal se fue convirtiendo en el estilista de la farándula.

“Según lo que sucedió los bienes de Leal habrían sido adquiridos por medio de lavado de activos y ahí tenía que ver Yhonier”, comentó.

Finalmente, Carlos Andrés aseguró que hoy en día ya no tiene ningún tipo de relación con Yhonier y espera que se cumpla su condena para salir y que se esclarezca lo ocurrido, a pesar de que va a salir sin una mamá y un hermano y relató también como recuerda a Mauricio.

“Mauricio fue buen hermano, buen hijo, buena persona, lo que ocurrió en primer instante yo sabía que no era así (…) Yo no me olvidó que él (Yhonier) fue el que le quito la vida a mi mama y a mi hermano”, finalizó.

