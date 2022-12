Hija de Aida Merlano confesó lo último que le dijo su madre antes de fugarse

Aida Merlano, hija de la excongresista que se fugó desde el pasado martes desde un centro médico en Bogotá, en entrevista exclusiva con Vanessa de la Torre en Mesa BLU, se refirió a este episodio que sacudió al país en los últimos días.

“Mi mamá tendrá que saber muchísimas cosas, a ella la tomaron como ese cordero que iba a limpiar el pecado de todos los políticos y de todas esas prácticas que se cometen en campaña. De pronto hay gente que eso le preocupa”, dijo.

Confesó que su madre ha tenido varios intentos de suicidios estando en la cárcel porque no soportaba el encierro.

“No sé si tal vez este escape se debió a que no concebía la muerte como una forma legítima de escape o si en definitiva temió por su vida o por la de nosotros”, añadió.

Uno de los momentos más difíciles, según Aida Merlano, se presentó cuando su madre estaba internada en la clínica en el pabellón de salud mental. “Yo me vi con ella y prácticamente esa noche me fui a mi casa a dormir habiendo anotado en un papel su última voluntad, cada cosa que ella quería para cada familiar y algunos encargos”.

Aida, hija, aseguró que quiere pensar que su mamá está viva y “que la está viendo y escuchando en algún lugar y en libertad”.

La despedida de Aida Merlano con sus hijos

“Mi hermano y yo sí nos asustamos un poquito, fue fatalista, se despidió de nosotros como si no nos fuera ver más, no nos dijo específicamente que tenía un plan de fuga o algo así, pero sí nos dijo que nos amaba con toda su alma y que no le reprocháramos nada, porque todo lo que ha hecho en la vida, ha sido por nosotros”, sentenció.

Si bien le pareció extraño la forma cómo su madre se despidió, aseguró que nunca se imaginó que se fuera a escapar. “Asumí que era porque ya no tenía la fuerza como para seguir siendo la cabeza de una familia, estando en la condición que estaba”.

“Cuando vi el video yo no podía creer que mi madre se tirara de la cuerda, parecía un montaje, un meme”, señaló.

Finalmente, expresó que de momento no siente riesgo en su vida y que pronto entregará su verdad. “En algún momento voy a decir toda la versión y con la frente en alto”, aunque advirtió que todavía no es el momento.

Escuche el audio adjunto: