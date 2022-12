Hijo de Julio Manzur revela método de extorsión usado por Gustavo Moreno

Wadith Manzur dijo que el exfiscal Moreno les pidió una suma importante de dinero para detener una orden de captura.



Wadith Manzur confirmó en Mañanas BLU que allegados al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno le pidieron “una suma importante de dinero” para evitar una orden de captura contra su padre, el exsenador Julio Manzur.



“Sí nos pidieron un dinero para detener la orden de captura, era una suma importante, nosotros nos negamos rotundamente e incluso no nos reunimos a escuchar la propuesta”, dijo.



En ese sentido aseguró que jamás accedieron a ninguna petición para manipular algún proceso en la Corte Suprema de Justicia: “mi papá fue absolutamente claro conmigo y me dijo: usted no me abre esas puertas, yo soy una persona inocente”.



Por otro lado, reveló que Gustavo Moreno tenía demasiada información “que realmente intimidaba” y contó por qué nunca pudieron grabarlo cuando los extorsionaba.



“Para uno hablar con Moreno había que dejar los celulares en otro sitio, tal cual le pasó al exgobernador Lyons y al senador Besaile, a mí también”, relató.



Manzur afirmó que recibieron un llamado del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien solicitó atender el llamado a la justicia.



“La Fiscalía tiene conocimiento de que nosotros podríamos brindarle información para que permitamos aclarar una serie de hechos en contra de Moreno”, señaló.



Wadith Manzur dijo, además, que tiene muchos detalles más precisos que los entregará ante la justicia.



