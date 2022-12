Hijos de Uribe reiteran que “nada” los vincula con Panama Papers

Luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicara la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que al buscar "Colombia" aparecen nombres de 1.854 empresas y empresarios, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, aseguró que ni su hermano ni él están en la lista.

Publicidad

Sin embargo, al buscar en el portal, su nombre completo aparece con la dirección Calle 97ª # 8 -14. Por su parte, su hermano Jerónimo aparece con la dirección registrada Carrera 8 # 7-26, la misma dirección de la Casa de Nariño.

Según Tomás, años atrás crearon una empresa para exportar artesanías a Asia pero se salieron de ella “sin haber tenido operaciones, ni haber pagado el capital, y sin abrir ninguna cuenta bancaria en el extranjero”.

Publicidad

El comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Tomás Uribe añade:

Publicidad

“Reiteramos lo ya muchas veces dicho: TODOS nuestros bienes están declarados en Colombia, país en el que residimos y donde hace más de 15 años estamos haciendo empresa”.

En la lista de colombianos también aparecen Natalia y Alejandra de la Calle, hijas de Humberto de la Calle, quien ya había manifestado que se trata de una inversión familiar que se realizó de manera legal.

Publicidad

Este es el comunicado emitido por Tomás Uribe:

Publicidad

1. No estamos en los "Panama Papers". Aunque no hay nada malo en tener compañías offshore, siempre y cuando sean declaradas, Jerónimo y yo generamos excesivo morbo y no estar en PP es un ruido menos.

2. El mismo consorcio sacó hace 3 años los "offshore leaks" y reportó una compañía de la cual fuimos socios en BVI. Al respecto salimos hace 3 años en Caracol TV contando que dicha compañía la creamos con un amigo que vive hace 17 años fuera de Colombia para exportar artesanías a Asia, pero que nos salimos de ella sin haber tenido operaciones, ni haber pagado el capital, y sin abrir ninguna cuenta bancaria en el extranjero.

Publicidad

3. La compañía Uribe Moreno SAS que sale en Panama Papers ninguna relación tiene con nosotros. Podría ser de otra familia respetada con los mismos apellidos.

Publicidad

4. Reiteramos lo ya muchas veces dicho: TODOS nuestros bienes están declarados en Colombia, país en el que residimos y donde hace más de 15 años estamos haciendo empresa.

5. Sería saludable para la democracia Colombiana que el mismo rasero e ímpetu investigativo que nos han aplicado con particular interés a nosotros, se aplicara a todos los familiares de personalidades de la política.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El Gobierno de Panamá afirmó que la medida del cierre de la frontera con Colombia no afectará las comunidades indígenas.

-13 personas fueron sorprendidos manejando bajo el efecto del alcohol en las vías del Valle del Cauca, sin embargo se registró normalidad en el plan retorno según la policía de carreteras.

Publicidad

-Con operativos e información de la comunidad, las autoridades en Santander evitarán que el Clan Úsuga ingrese a este departamento.

Publicidad

-El Gobierno de Venezuela extendió el régimen de dos días laborables por semana.

-Autoridades mexicanas recibieron en el aeropuerto de Ciudad Juárez, estado norteño de Chihuahua, a 238 extranjeros de nacionalidad cubana en dos vuelos procedentes de Panamá, a quienes se les proporcionó un documento provisional de visitante por razones humanitarias.

Publicidad

-El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador informó que, desde el terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió el pasado 16 de abril la costa norte del país, se han registrado 1.346 réplicas sísmicas en esa zona.

Publicidad

-Una decena de cubanos en proceso de deportación en Ecuador se encuentra en huelga de hambre para reclamar que se les deje en libertad, ya que permanecen encerrados desde hace semanas sin que se haya ejecutado su expulsión.