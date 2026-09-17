Hipótesis apunta a venganza tras discusión de pareja: nuevos detalles en caso Ana Lucía

Las investigaciones por la muerte de Ana Lucía, la menor de nueve años hallada sin vida en Bogotá tras ser reportada como desaparecida en Mosquera, se centran en establecer si el hecho respondió a una retaliación surgida durante un conflicto de pareja.

En diálogo con Mañanas Blu, tanto el entorno familiar de la menor como las autoridades locales detallaron las horas previas al crimen ocurrido en un apartamento del barrio Porvenir Río.

Rafael, tío de la niña, explicó que el día de los hechos se desató un altercado entre la hermana mayor de la víctima y su expareja sentimental, situación en la que se generaron graves daños en la vivienda.

"Según lo que ella me cuenta, que sea un problema de pareja, pues lo normal. Pero hasta ese día lunes 15, el problema escaló a una magnitud tan alta para llegar a quitarle la vida a esta niña", sostuvo el familiar.



Foto: Fiscalía

El allegado indicó que el sospechoso "sacó a esta menor de este apartamento" y "destrozó completamente la casa" donde también se encontraba un bebé de un año, hijo de la pareja.

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Por su parte, el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, confirmó que las indagaciones de la Policía Judicial buscan determinar cómo las dinámicas del hogar derivaron en el ataque contra la niña de ocho años.

"Existió una discusión de pareja, y que luego de esa discusión de pareja el señor sale de la casa y le dice a la menor que se suba a la moto y salen del barrio Porvenir Río", declaró el mandatario municipal.

Las autoridades buscan reconocer las motivaciones internas del grupo familiar para comprender "por qué el ejercicio de retaliación se dio directamente con la menor", según explicó Parra.

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El mandatario detalló que la menor no residía de forma permanente en el municipio, sino que se encontraba en el sector desde hacía tres meses en un "ejercicio vacacional" enviado por su madre, mientras que su hermana mayor llevaba un poco más de un año radicada en Colombia.

Entretanto, el equipo de la administración municipal se enfoca en brindar acompañamiento psicosocial a la madre y a la hermana de la menor mientras avanzan las pesquisas del CTI y la Sijín.