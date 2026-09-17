Cámaras de seguridad captaron los movimientos del presunto asesino de la niña Ana Lucía en Bogotá

Las autoridades avanzan en la reconstrucción de las últimas horas con vida de Ana Lucía González, la menor de nueve años que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue hallado en una estructura de alcantarillado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Varias cámaras de video de seguridad se convirtieron en pruebas clave para los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

Las grabaciones registraron el momento en que el investigado sacó a la pequeña del sector de Pinar del Río, en Mosquera, a bordo de una motocicleta.



El recorrido registrado por las cámaras de seguridad

De acuerdo con el seguimiento de los videos de vigilancia, los dispositivos captaron el desplazamiento del vehículo sobre el corredor de la calle 13 con dirección a la capital del país.

Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá // Foto: Fiscalía

Las imágenes muestran el ingreso de la motocicleta al sector de Casandra. Según los investigadores del caso, cámaras posteriores registraron minutos después el paso del mismo conductor en la motocicleta saliendo del sector, pero esta vez sin la compañía de la niña.



Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó mediante un comunicado que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra el hombre señalado como presunto responsable.

Según la información suministrada por el ente acusador, la investigación indica que el investigado se habría llevado a la menor de edad desde su residencia en Mosquera tras haber sostenido una discusión previa con uno de los familiares de la niña.

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El hallazgo del cuerpo sin vida de la menor se produjo en un túnel de alcantarillado ubicado en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar.



Imputación de cargos ante la justicia

La Fiscalía confirmó que presentará al detenido ante un juez de control de garantías para legalizar su captura e imputarle cargos formalmente.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el CTI, y a la espera de los dictámenes y reportes forenses pendientes, el ente de control le imputará los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.