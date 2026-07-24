Identifican al anestesiólogo prófugo de la justicia por el asesinato de Yulixa Toloza

La Fiscalía General de la Nación confirmó la identidad de alias “Leo”, señalado como el presunto anestesiólogo que permanece prófugo dentro de la investigación por el homicidio de Yulixa Toloza, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal de Bogotá. De acuerdo con el escrito de acusación presentado por el ente investigador, su nombre corresponde a Leodelvis Acosta Rodríguez, de nacionalidad cubana, y es señalado como uno de los presuntos participantes en el homicidio.

La identificación quedó consignada en el escrito de acusación radicado contra Kelvis Sequera y Jesús Hernández, procesados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento de material probatorio. La audiencia de acusación y llamado a juicio contra ambos fue programada para el próximo martes 28 de julio a las 3:00 de la tarde.

Según la Fiscalía, Acosta Rodríguez habría participado en el procedimiento estético practicado a la víctima y posteriormente habría acompañado el traslado del cuerpo junto con María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento; su pareja Edison Torres; y Eduardo David Ramos Ramos, señalado como el supuesto cirujano que intervino a la mujer.

En el escrito de acusación, la Fiscalía describió lo ocurrido durante la intervención médica. El ente investigador señaló: “Estando en establecimiento de belleza la señora Toloza Rivas entró en una crisis de salud como consecuencia de la intervención denominada lipólisis láser, la cual la conllevó posteriormente a la muerte. Una vez ella entra en crisis de salud debido a esta intervención es subida a un vehículo de placas UCQ340 por los señores María Fernanda Delgado, Leodelvis Acosta Rodríguez, Edinson Torres y Eduardo Ramos Carías con destino desconocido”.



Los informes preliminares también ubican a Leodelvis Acosta Rodríguez en el establecimiento clandestino tanto al inicio de la jornada como cuando regresó tras conocerse el deterioro en el estado de salud de la paciente. Además, varias testigos del lugar aseguraron que el hombre habría participado en el procedimiento médico, aunque manifestaron desconocer su paradero.

Yulixa Toloza. Foto: tomada de redes sociales.

La investigación avanzó mediante la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). Según la acusación, “gracias a la activación del mecanismo, se desarrollan sinnúmero de actividades investigativas la trazabilidad del movimiento de dicho vehículo arrojó como destino final del trayecto inicial la ciudad de Apulo (Cundinamarca), regresándose nuevamente a la ciudad de Bogotá, para emprender a la madrugada del día 14 de mayo del año en curso tránsito a la ciudad de Cúcuta”.

Posteriormente, la Fiscalía sostiene que el vehículo fue ocultado para evitar el avance de la investigación. En el documento se indica que “una vez el vehículo llega a la ciudad de Cúcuta éste es dejado en el garaje de una vivienda y de ese sitio debía ser recogido por los señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández para destruirlo, ocultarlo y modificarlo, conforme a las instrucciones dadas por los señores María Fernanda Delgado y del señor Edinson Torres. Los señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández recibieron remuneración por estas órdenes y así quedaron plasmadas en diferentes chats de WhatsApp y en otros archivos que fueron entregados voluntariamente a las autoridades”.

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Frente a la situación del presunto anestesiólogo, el abogado de las víctimas, Juan Camilo Caicedo, pidió acelerar las actuaciones judiciales. El jurista afirmó “Frente a este presunto anestesiólogo, quien, por demás, al parecer tiene nacionalidad cubana, aquí el llamado claro que se le ha hecho a la Fiscalía es que, si no ha expedido la correspondiente orden de captura, lo haga en el plazo más rápido posible. Pero además, que con esta orden de captura se expidan las correspondientes circulares de Interpol para que si este ciudadano se encuentra en el extranjero, sea absolutamente puesto a buen recaudo de las autoridades, y si es del caso, extraditado a Colombia”.

Caicedo también solicitó avanzar en el proceso contra las personas capturadas en Venezuela. “Frente a las tres personas que se encuentran capturadas en Venezuela, inmediatamente proceda con la formulación de acusación así ellos estén a distancia, porque aquí, frente a estas tres personas y frente al presunto anestesiólogo, que son los responsables presuntos del homicidio de la señora Yulixa y de su desaparición forzada, necesitamos que exista verdad y que esto bajo ninguna circunstancia se vaya a quedar en la impunidad”, aseguró.

Finalmente, el abogado indicó que la cooperación internacional ya fue activada. “La última noticia que tengo es que la carta rogatoria fue remitida a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, pero aprovecho para hacerle un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores entrante para que, por favor, realicen todas las gestiones diplomáticas de cara a la extradición de estas tres personas”, concluyó.