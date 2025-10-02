Imputan a vicealmirante (r) por presuntamente facilitar la liberación de detenidos con droga

La Fiscalía General de la Nación imputó al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón, quien fue comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N.°73 en Urabá, por su presunta participación en la liberación irregular de tres hombres capturados mientras transportaban 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Golfo de Morrosquillo.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2015, cuando unidades de la Armada, con apoyo de la Fuerza Aérea, detectaron e interceptaron una lancha tipo go fast que se dirigía a Centroamérica. En el procedimiento fueron capturados un ciudadano hondureño y dos colombianos.

Sin embargo, al día siguiente, el entonces vicealmirante Hurtado Chacón habría ordenado verbalmente que los detenidos quedaran en libertad, la destrucción de documentos oficiales que soportaban la flagrancia y la omisión de la identidad de los tripulantes de la lancha.

“Al ordenar la libertad de capturados y con el fin de ocultar a las autoridades judiciales, determinó mediante orden verbal, a su subalterno a destruir los documentos elaborados digital y físicamente, que certificaban el procedimiento de incautación de una embarcación, la sustancias estupefaciente y la aprehensión de los presuntos responsables”, aseguró el fiscal encargado en la audiencia.



El expediente judicial también da cuenta de que el oficial presuntamente permitió que un capitán de la Policía Nacional asumiera de manera irregular las funciones de policía judicial en el caso, desplazando a los uniformados de la unidad naval responsable del operativo.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Hurtado Chacón por los delitos de prevaricato por acción agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El oficial retirado no aceptó los cargos.