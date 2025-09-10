Imputan cargos al almirante en retiro Enrique Barrera por fraude procesal y falsedad ideológica

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, excomandante de la Armada Nacional. El alto oficial es investigado por su presunta participación en un montaje judicial contra el también almirante en retiro Gabriel Arango Bacci, a quien se intentó vincular de manera fraudulenta con redes de narcotráfico.

El magistrado Javier Fletscher del Tribunal Superior de Bogotá avaló los cargos contra Barrera por los delitos imputados de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. De acuerdo con el expediente, Barrera habría aportado documentos con información falsa que condujeron a que un fiscal adoptara decisiones erradas en perjuicio de Arango Bacci.

El magistrado Javier Fletscher del Tribunal Superior de Bogotá avaló los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, contra el almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera, por su presunta participación en un… pic.twitter.com/2ypxhjqv7n — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 10, 2025

El abogado, Jaime Lombana, defensa del almirante Barrera Hurtado, no aceptó cargos y aseguró que el estado de salud del imputado es deteriorado por lo cual no pudo participar en la audiencia.

El proceso contra Barrera se originó en una compulsa de copias del Tribunal Superior Militar, instancia que revisó el proceso por narcotráfico adelantado contra Arango Bacci y concluyó que se trató de un montaje. El fallo absolvió al oficial y dejó claro que nunca existieron pruebas de nexos con organizaciones criminales