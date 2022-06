Intentan linchar a hombre acusado de abusar a su hijastra en Ciudad Verde, Soacha

Un grave problema de orden público se desató en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tras el intento de linchamiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra. El caso se registró en el conjunto Ciudad Verde, donde la airada comunidad intentó tomar justicia por mano propia.

"Violaron a una niña. Yo llegué, vi a los policías y no sabía que era. La administración estaba callada. Cuando la gente empieza a bajar se sabe lo del abuso. No se sabe si fueron dos tipos o uno solo, la señora parece que dejaba a la niña con los dos hombres. La violó y lo tenían a él escondido en el apartamento. No lo dejaban bajar. Cuando bajó, le dieron una paliza. El otro se intentó escapar por una ventana”, narró una testigo de los hechos al Ojo de la Noche de Blu Radio.

El intento de linchamiento por parte de la turba tuvo que ser contenido por el Esmad con la activación de gases lacrimógenos.

El sospechoso se encuentra en poder de la Fiscalía, mientras que la menor de edad recibe valoración médica para establecer si fue víctima de abuso sexual.