Investigan 27 contratos de la Alcaldía de Neiva por valor cercano a los $13.000 millones

En Neiva, los entes de control tienen bajo la lupa 27 contratos que ha firmado la Alcaldía de Neiva en medio de la emergencia por coronavirus, entre ellos, los contratos para el suministro y entrega de raciones alimenticias del programa de alimentación escolar, PAE, a 35.000 niños y niñas de las instituciones públicas de Neiva contratado con una empresa de Tumaco, Nariño, por un valor de $5.250 millones.

Otro de los contratos corresponde al de la entrega del complemento nutricional para el adulto mayor con sede en el Charco, Nariño, por 2.389 millones de pesos.

Publicidad

“En este momento tenemos bajo la lupa 27 procesos contractuales que en total están alrededor de los 13,000 millones de pesos, dentro de los cuales podemos destacar aquellos que tienen que ver con la entrega y suministro de ayudas alimentarias a Sisbén 1 y 2,Lo más curioso es que los contratistas encargados del suministro del PAE, Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño, Asoformando con sede en Tumaco, Nariño, por un valor de 5.250 millones y de adulto mayor, Corporación Colombia en Paz y Social, Corsocial con sede en el Charco, Nariño, por 2.389 millones de pesos, igual que el interventor del PAE,

Fundación Colombia Florece, por valor de 300 millones de pesos, en Cámara de Comercio de Neiva, tienen registrado el mismo domicilio en la ciudad de Neiva.

Lea también: En la mira de autoridades contratos por $67.000 millones para afectados por COVID-19

BLU Radio fue hasta esa dirección ubicada en el barrio Combeima, al norte de Neiva, y se pudo constatar que en ese domicilio funciona es la Asociación Afrocolombiana de Víctimas del Conflicto, Asofrovic. Su presidente Víctor Bladimir Palleciya indico que, si los conoce, pero su asociación no tiene ninguna relación con dichas fundaciones.

“Nosotros somos una organización que primero, nunca hemos contratado con la alcaldía municipal, nunca hemos tenido un contrato con la alcaldía municipal, nosotros no hacemos ni alianza y ni hacemos uniones temporales con ninguna organización y a mí me pareció muy extraño que aparezcan otras organizaciones que nos quieran vincularán”, aclaro el presidente de Asofrovic.

Además, en los contratos se realizan cobros por Empaque, Mano de obra, Transporte para desplazamiento y Elementos para la protección por un valor de 24.514 pesos por cada mercado, que para el caso del suministro de los 4500 componentes nutricionales para Adulto Mayor sumario un valor superior a los 110 millones de pesos. Elementos de protección que no se están utilizando tal y como pudo evidenciar Blu Radio al visitar las bodegas donde se empacan estos mercados.

Publicidad

Publicidad



Ante esta situación consultamos con representantes de la Alcaldía, quienes indicaron que se emitirá un comunicado de prensa.