Investigan la muerte de niña de siete años por tortura en República Dominicana

- Las autoridades de la República Dominicana investigan la muerte de una niña de siete años por presunta tortura, crimen por el que se acusa a una pareja de esposos, tutores de la menor, en contra de los cuales el Ministerio Público solicitó este martes prisión preventiva.

La menor falleció el fin de semana en el sector Los Guandules, en la capital dominicana. Por el caso son señalados Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja, Jeider Montero Medina, acusados de homicidio, actos de tortura, barbarie y maltrato contra menores de edad, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Según la solicitud de medida presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante julio y agosto de este año, cuando Coronado de la Cruz "incurrió en actos de maltrato contra la víctima, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña".

El 16 de agosto de 2025, sobre las 6:30 de la tarde, Coronado de la Cruz solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco de la Cruz en su residencia porque la niña presentaba convulsiones.

Una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que se presentó en la casa tras una llamada de Rodríguez Polanco al Sistema Nacional de Emergencias en la que informó que la niña se encontraba inconsciente, certificó el fallecimiento de esta a causa de un "cuadro de maltrato reiterado".

La versión de las causas del fallecimiento de Coronado de la Cruz no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, de acuerdo con el comunicado. Después, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima.

Se prevé que en las próximas horas la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción formulada por el Ministerio Público.

Este caso revivió otro ocurrido en enero de 2024 en la provincia La Altagracia, en el este del país, donde un niño de ocho años murió a manos de su tía, condenada ya a treinta años de prisión.

El menor fue torturado hasta la muerte y, según las autoridades, su cadáver presentaba 147 heridas de diferentes tipos, un caso que conmocionó la República Dominicana, donde, según datos de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, uno de cada cinco niños de entre uno y catorce años de edad sufre violencia a modo de disciplina en sus hogares. EFE

