“Investigar no puede significar atentar”: fiscal Barbosa responde a presidente Petro

El fiscal general, Francisco Barbosa, aprovechó su último día en dicho cargo para responder a varias de las polémicas que lo han rodeado, en especial a sus diferencias con el presidente Gustavo Petro.

Por una parte, insistió en que Colombia es un país que se debe a sus instituciones y, en esa medida, no debe haber ruptura entre ellas, por lo que pidió respeto por las investigaciones que lideró en contra de personas cercanas al mandatario.

Simplemente quiero decir lo siguiente: investigar no puede significar atentar contra un orden en el país. El artículo 250 de la Constitución señala que la Fiscalía es la encargada de investigar posibles hechos constitutivos de delito. No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación atente contra ningún órgano del pueblo y menos aún contra el mandato o la legitimidad de un Presidente de la República Aseguró Barbosa.

Y es que, si bien desde hace varios meses había una fractura en la relación entre Barbosa y Petro, se agravó tras la petición del presidente de una movilización popular en contra de una parte de la Fiscalía que estaba cooptada por la mafia y quería sacarlo del cargo porque era el primer presidente progresista.

Esta movilización, el pasado jueves, desencadenó en desmanes y bloqueos a las salidas principales del Palacio de Justicia, donde todos los magistrados de la Corte Suprema se habían reunido para una votación de la terna de la que saldrá la nueva fiscal, votación que terminó sin un resultado.

Sobre esto, Barbosa dijo que lo ocurrido sí fue un asedio y que lo más importante es una elección con tranquilidad.

“Queremos entregar una Fiscalía en transición, la justicia no puede ser objeto de ataque por parte de ningún sector no pueden equivocarse aquellos que están creyendo que, con la manifestación de algunos colombianos, porque la gran mayoría millones de colombianos observan también a la distancia sin salir a las calles lo que ocurre no es con manifestaciones como se va a lograr el escenario de tranquilidad para que se tomen decisiones de ese tenor”, advirtió Barbosa.