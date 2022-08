JEP cerró definitivamente la puerta al hijo de La Gata, procesado por parapolítica

La Justicia Especial para la Paz ya había negado el ingreso del excongresista López, al considerar que su aporte a la verdad sobre sus presuntas alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia, entre otras cosas para obtener su curul en el Congreso, no eran suficientes.

El hijo de 'La Gata' fue representante a la Cámara entre 2006 y 2010 por el departamento de Bolívar, sin embargo, ante la JEP negó haber recibido financiación de las AUC para su campaña al Congreso, contrario a lo que ya se había determinado en la ajusticia ordinaria, por lo que no fue aceptado ni se le concedieron los beneficios que había solicitado, como la libertad condicional. El excongresista apeló esta decisión.

"El no estar condenado, no lo exime de la obligación de aportar verdad plena. En conclusión, la Sala estimó que la información entregada no fue relevante ni brindó elementos inéditos sobre su coalición con los grupos ilegales paramilitares para llegar al Congreso de la República, ni sus posteriores acciones de apoyo a las autodenominadas AUC, cuando renunció a su investidura", se lee en la decisión de la JEP.

En su apelación el excongresista considera que no hubo un proceso de diálogo con las víctimas y otros actores para poder determinar la verdad de lo sucedido y que tampoco se le permitió desenmascarar a los falsos testigos en su contra ni probar que no recibió financiación de Salvatore Mancuso Gómez ni de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', asimismo le dijo a la JEP que le estaba pidiendo información con la cual él no contaba, al no haber estado involucrado directamente en el conflicto armado.

"En contraste con lo esperado respecto a un aporte de verdad plena admisible, en su ajuste escritural indicó que, dada su condición económica, su grupo familiar fue objeto de acciones como extorsiones, secuestros y otro tipo de presiones ilegales por parte de organizaciones guerrilleras e, incluso, paramilitares. Así, se declaró víctima del conflicto", explica la JEP.

La sección de apelación decidió cerrarle nuevamente la puerta al considerar que trató de desvirtuar las evidencias judiciales existentes sin aportar como sustento algunas pruebas que mostraran su inocencia, y que si bien no necesariamente debe aceptar todo, sí es importante que aporte a la verdad sobre hechos que pueda conocer dada la condición de su familia y de sus aliados políticos, algunos ya condenados por alianzas con el paramilitarismo.

"Es indiscutible que el interesado Alfonso López asumió ante la JEP una actitud negacionista y, además, recurrió a la retórica en franca contravía a la realización de los fines de la transición, tal como viene de precisarse. Adicionalmente, no es aceptable, de cara al aporte a la verdad plena, que el solicitante pretenda demostrar en esta Jurisdicción Especial la existencia de falsos testigos que engañan a la justicia y tergiversan la realidad".

Con esto, se reconfirmó la decisión que ya había tomado la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, al no aceptar su sometimiento, es decir que su proceso continuará el trámite en la justicia ordinaria.

