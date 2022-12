JEP cita a víctimas de secuestros para escuchar observaciones a versiones de Farc

BLU Radio conoció en primicia el auto de la Sala de Reconocimiento de la JEP en la que cita a 11 audiencias para escuchar las observaciones de las víctimas en el caso de secuestros .

La decisión fue tomada por la magistrada Julieta Lemaitre, luego de finalizar las versiones de los exguerrilleros sobre este mismo caso en el que las víctimas llamaron lo dicho por las Farc como "una burla".

Las audiencias fueron asignadas de acuerdo con cada estructura de la extinta guerrilla.

La primera audiencia se llevará a cabo el 1 de abril en Cúcuta y Barrancabermeja, en ella estarán las víctimas del bloque Magdalena medio.

Estas citaciones por bloques van hasta el 20 de mayo y finalizarán con las víctimas del Comando Conjunto Central en Ibagué.

Previo a cada una de las citaciones, la JEP hará un taller de preparación un día antes de la presentación de las observaciones.

Para las víctimas es importante que sean escuchadas, pero necesitan que se sepa la verdad. En diálogo con BLU Radio, Amalia de Márquez, la madre del abogado Enrique 'Kike' Márquez, quien fue secuestrado el 11 de febrero de 1999 en Bogotá y luego, casi 14 años después, alias 'Romaña' confirmó que había sido asesinado.

La madre del abogado solo pide recuperar el cuerpo de 'Kike', como le decía, pero afirmó que no asistirá a las audiencias por motivos de salud.

"La JEP viene insistiéndoles, pero ellos no quieren decir la verdad. Mientras ellos no digan la verdad ¿qué más podemos hacer? En la JEP me han escuchado, me han entendido, saben mi situación y me han comprendido en que voy el día que me digan: aquí están los restos de su hijo", afirmó.

Por otro lado, Carolina Charry, la hija del diputado del Valle del Cauca Carlos Charry, secuestrado y asesinado por las Farc en cautiverio, pide, al igual que el exdiputado Sigifredo López y las familias de los demás asesinados, que la JEP llame a alias 'El Grillo' a responder por el crimen.

Charry explico a BLU Radio que en la audiencia programada para el 29 de abril en Cali le pedirán a la justicia transicional que alias 'El Grillo' sea "vinculado y juzgado como máximo responsable por el secuestro y la muerte de los diputados”.

“Es una persona que estuvo desde el día cero hasta el asesinato. Sabemos que él tiene todo el conocimiento de qué pasó el día de la muerte, qué sucedió en ese momento que para nosotros sigue siendo un misterio", dijo Charry.

Estas audiencias culminarán el 27 de mayo con una pública nacional de todas las observaciones de las víctimas, en el caso de secuestros, que se llevará a cabo en las instalaciones de la JEP en Bogotá.