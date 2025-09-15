Juez envió a la cárcel a hombre señalado de acabar con la vida de su perro en Pasto, Nariño

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Iván Camilo Vallejo Bastidas, señalado de haberle quitado la vida a su perro ‘Sherlock’, en un acto de crueldad ocurrido el pasado 13 de septiembre en Pasto, Nariño.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados en la audiencia, Vallejo Bastidas habría preparado una hoguera en la terraza de su vivienda con el único propósito de lanzar allí a su animal de compañía. La Fiscalía sostuvo que, valiéndose de comida y otras maniobras distractoras, el procesado llevó al perro hacia las llamas, donde fue encontrado completamente incinerado.

Juez envió a la cárcel a hombre señalado de quemar vivo a su perro en Pasto, Nariño

Un fiscal de la seccional Pasto imputó a Vallejo Bastidas por el delito de muerte a animal agravada, en aplicación de la Ley 2244 de 2025, normativa que endureció las sanciones contra los responsables de maltrato animal en el país. A pesar de la contundencia de los hallazgos, el procesado no aceptó los cargos en su contra.

La jueza penal de control de garantías, tras valorar las pruebas presentadas, concluyó que el hombre representaba un riesgo para la comunidad y decidió imponerle medida de asegurami ento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El caso ha generado indignación ciudadana y reabre el debate sobre la violencia contra los animales de compañía en Colombia. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales celebraron la decisión judicial y reiteraron el llamado a la sociedad para denunciar oportunamente este tipo de conductas.