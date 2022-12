La acusación contra Santiago Uribe por homicidio y presuntos vínculos con ‘paras’

Blu Radio tuvo acceso al escrito de acusación contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien irá juicio por homicidio y presuntos vínculos con paramilitares.

Se trata de un documento de 165 páginas firmado por la vicefiscal, María Paulina Riveros, en el cual la Fiscalía General de la Nación le da credibilidad al testimonio del Mayor (r) de la Policía, Juan Carlos Meneses, en contra de Santiago Uribe:

“Sus manifestaciones no son descabelladas, fantasiosas o inverosímiles, por el contrario, su relato guarda coherencia argumentativa en sus exposiciones, tanto al ser interrogado como contrainterrogado”, dice el escrito.

En dicho documento son fundamentales varias declaraciones de soporte que vinculan a Santiago Uribe Vélez con ‘Los Doce Apóstoles’, dentro de las que están las de Alexander Amaya, Juan Carlos Meneses, Albeiro Martínez, Carlos Enrique Serna, John Jairo Álvarez, Salvatore Mancuso, Olguan Agudelo, Hernán Betancur, Pablo Hernán Sierra y Antonia Piedad Pinillos.

Un fragmento del texto asegura que varias de estas declaraciones fueron determinantes para establecer el liderazgo de Santiago Uribe Vélez en el grupo ilegal y como era su coordinación:

“Según las declaraciones de los señores Juan Carlos Meneses Quintero, Alexander de Jesús Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Lujan, Alberto Martínez Vergara, Jhon Jairo Álvarez Agudelo Betancur y Pablo Hernan Sierra García se puede establecer como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo de “Los Doce Apostoles”. A partir de las directrices que trazaba con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que aparecían en la famosa lista”, asegura el texto.

La Fiscalía también reitera que, independientemente de los testimonios de Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya, existe suficiente prueba en el sumario que vincula a Santiago Uribe Vélez con la muerte de Camilo Barrientos y que lo señalan como uno de sus autores”.

Además, en dicha investigación también se evidencia como pieza fundamental un informe del CTI de Fiscalía del 28 de julio de 1996 que dice que para la época había un grupo de autodefensas que hacían labores de entrenamiento en una hacienda conocida como ‘La Carolina’ y cuyo administrador era Santiago Uribe Vélez.

Muerte de Camilo Barrientos

En la investigación de la Fiscalía se expresa claramente que el nombre de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera que cubría la ruta Yarumal-Campamento y que fue asesinado el 25 de febrero de 1994, se encontraba relacionado con la llamada ‘lista negra’, de la cual hacían parte las personas denominadas “indeseables sociales” para este grupo paramilitar.

“Inclusive el señor Meneses Quintero afirmó que a Camilo Barrientos Durán lo señalaban de ser auxiliador de la guerrilla, precisamente porque a través del vehículo de servicio público que conducía, apoyaba logísticamente a los grupos subversivos que operaban en la región”.

Por otra parte, se expresa que el asesinato de Barrientos no es un hecho alejado de los señalamientos que hay en contra de Uribe Vélez, ya que dicho homicidio se dio en el marco de la muerte a los “indeseable sociales”.

“Ninguno de los señalamientos en contra del señor Santiago Uribe Vélez puede interpretarse, ubicándonos en el contexto histórico en el que se gestó y perpetró el homicidio del señor Camilo Barrientos Durán, como un acontecimiento alejado de la realidad, pues tal como aquí se ha acreditado, su homicidio fue uno más de los muchos que se presentaron en esa región, todos ocurridos en personas que figuraban en una lista de auxiliadores de grupos subversivos e “indeseables sociales”, continúa el documento.

La fiscal Riveros asegura que: “en las declaraciones de Meneses no aparecen inconsistencias frente a este aspecto, de hecho, distintos declarantes coinciden en la forma en que se ejecutó el homicidio y en el liderazgo de Uribe Vélez en la organización criminal. Por lo tanto, no puede decirse que las versiones del declarante son contrarias a las reglas de la experiencia, ni mucho menos a los principios de la lógica jurídica”.

Así mismo, otro fragmento del escrito es enfático en afirmar que se han “demostrado que existen al menos siete (7) hechos indicadores que apuntan directamente a demostrar que el homicidio de Camilo Barrientos fue perpetrado por “Los Doce Apóstoles” (…) y que “Santiago Uribe habría sido el coordinador de la organización criminal y, en consecuencia, como quiera que el hecho se le atribuye a este grupo, su participación se puede sustentar en grado de coautoría junto con los autores materiales de la conducta que aquí se acusa”.

Otro testigo clave

En varias partes del escrito de acusación se hace referencia a las seis declaraciones que rindió Alexander de Jesús Amaya Vargas, agente (r) de la Policía, con el propósito de comprobar la existencia del grupo ilegal de ‘Los Doce Apóstoles’. Amaya Vargas también corroboró la existencia de este grupo, el liderazgo de Uribe Vélez y como su punto de reunión era la hacienda “La Carolina”.

“En la segunda oportunidad que ingreso a la hacienda “La Carolina”, ya cuando fungía como escolta del Teniente Meneses, tuvo la oportunidad de observar a las personas que allí se reunían, pudiendo destacar la presencia del señor Santiago Uribe Vélez no solamente como propietario del inmueble, sino también como la persona que dirigía el grupo ilegal conocido tiempo después como “Los Doce Apóstoles”.

Al ser escolta del mayor Juan Carlos Meneses, Alexander de Jesús Amaya tuvo la oportunidad de ser testigo presencial de algunos encuentros de ‘Los Doce Apóstoles’ y observar quienes participaban en la organización de las actividades ilegales de este grupo “el hecho de fungir como escolta del Teniente Meneses Quintero para esa época, lo ubica en un plano de inferioridad y subordinación que no le permitiría estar presente en las reuniones que presidia el señor Santiago Uribe Vélez, pero ello no quiere decir que por no escuchar o participar en las mismas, no pudiera observar quienes asistían, en que sitio se realizaban y, con posterioridad, que decisiones se tomaban por los intervinientes”.

Así como para el caso del mayor (r) de la Policía, Juan Carlos Meneses, la Fiscalía también le otorgo gran credibilidad a los testimonios de Amaya Vargas, específicamente para la acusación contra Uribe Vélez por el delito de concierto para delinquir.

Hacienda La Carolina

Como ya se había señalado anteriormente, la hacienda ‘La Carolina’ es considerado por el ente acusador como el punto de encuentro y reunión de ‘Los Doce Apóstoles’. Allí no solamente se impartían las órdenes de Santiago Uribe Vélez sino que también se coordinaba todo el actuar criminal de este grupo.

“Al revisar la totalidad de las declaraciones rendidas por los señores Alexander de Jesús Amaya y Juan Carlos Meneses, coinciden plenamente en que el sitio de reunión y concentración de ‘Los Doce Apóstoles’ era la hacienda “La Carolina”, donde no solamente se impartían ordenes por parte del señor Santiago Uribe Vélez, sino que además se daban instrucciones para su ejecución a través de radioteléfonos a sus lugartenientes alias “Rodrigo” y “Pelo de Chonta” añade el texto.

Estos señalamientos también se encuentran confirmados por testigos como Mary Luz Várelas Henao, John Jairo Álvarez Agudelo, Hernán de Jesús Betancur, Álvaro Licona Camargo, Gloria Amparo Zapata y Antonia Piedad Pinillos Guzmán.

Los desmovilizados

Otras de las declaraciones fundamentales para la Fiscalía fueron las de los ex miembros de las autodefensas Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra, Diego Fernando Murillo y Daniel Rondón Herrera, quienes en varias oportunidades corroboraron la existencia de ‘Los Doce Apóstoles’ debido a varias conversaciones entre los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil.

“Las manifestaciones vertidas por cada uno de estos desmovilizados parten de lo escuchado a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. En esa medida, se torna innegable que estos confesos delincuentes hicieron parte del círculo más cercano a los fundadores de las autodefensas y, a partir de lo anterior, se entiende, tuvieron acceso a la información que aquí están suministrando”.

Por otra parte, en las declaraciones de estos desmovilizados de las AUC también se señala claramente a Santiago Uribe Vélez como el líder de la organización conocida como ‘Los Doce Apóstoles’.

“Los desmovilizados precisan de quien, en qué momento y bajo qué condiciones escucharon a los hermanos Castaño Gil sobre la existencia del grupo ‘Los Doce Apóstoles’ que funcionaba en Yarumal, Antioquia, y sobre el liderazgo del señor Santiago Uribe Vélez.

Finalmente, a pesar de los argumentos de la defensa en contra de estos testigos, debido a que estos estaban permeados al ser declarados extraditables por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía señala que esos señalamientos son “vagos, abstractos y especulativos” ya que no existe material probatorio que soporte esa idea.