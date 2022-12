La denuncia que se le volteó a Otto Bula y que salpicó a exmiembros de Fiscalía y Ejército

En medio del escándalo de corrupción que salpicó, entre otros, al general Jorge Horacio Romero, exjefe del Comando de Apoyo Integral, a quién la Fiscalía investiga desde hace un año, BLU Radio conoció otra de las investigaciones que lleva la entidad, hace más de dos años, y que aún no ha pasado de la etapa inicial que es indagación preliminar.

Es decir, los investigadores aún siguen revisando los hechos para luego definir si hay mérito para individualizar y llamar a responder a los mencionados o si, por el contrario, archivan la denuncia.

Se trata de una declaración que rindió el exsenador Otto Bula el 13 de febrero del 2017 en donde denuncia que funcionarios de la Fiscalía y del Ejército lo están extorsionando para que cambie su versión en contra del narcotraficante Dagoberto Gilraldo Pérez, alias ‘Percherón’, vinculado a La Oficina y padre de uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país.

Ante la Fiscalía 80 delegada, Bula dice que el 4 de noviembre del 2014 se dirigió donde “el doctor Rodrigo Aldana”, entonces el fiscal activo, le interpuso “una nueva denuncia con lo sucedido el 31 de octubre (2014)” que era en contra del narcotraficante Pérez y unas supuestas presiones de las que estaría siendo víctima por un tema de tierras.

Según Bula, de ahí en adelante empezó “a recibir presiones de Fabio Álvarez, de un coronel Calvache y hasta del mismo Rodrigo Aldana para que retirara esas denuncias, que las cambiara vinculando a otras personas diferentes a ellos porque ese señor miembro de La Oficina estaba en colaboraciones con la DEA y no podían seguir tramitando esas denuncias”.

El exsenador Bula dijo que de ahí en adelante empezó a grabar las conversaciones que tenía con ellos por lo que tiene pruebas de los hechos.

Según la indagación, las presiones vendrían del teniente coronel (r) Gustavo Adolfo Calvache, el exfiscal Rodrigo Aldana y el exfuncionario del CTI Fabio Álvarez. Todos, al momento de los supuestos hechos, eran funcionarios activos.

Incluso, dice que tiene más audios en el celular y CDs de las presiones que le hacía el coronel Calvache y Fabio Álvarez. “Me decían que arregláramos esto y si no me iban a enredar como miembro de esa ‘oficina’ y que yo tenía unas preliminares en la Fiscalía 44 de extinción de dominio, en esos audios aparecen todas esas conversaciones”, dijo.

BLU Radio indagó con fuentes del Ejército que confirmaron que Calvache estuvo en la Brigada de Inteligencia y fue dado de baja hace tres años por supuesto enriquecimiento ilícito.

A pesar de ese fuerte señalamiento, Calvache no ha sido acusado penalmente por los hechos. Por su parte, Aldana salió de la entidad cuando se supo que recibió un apartamento de Bula a cambio de que lo beneficiara en un proceso judicial en su contra, y Álvarez se retiró de la Fiscalía el 31 de agosto del 2017, tenía el cargo de técnico investigador IV y pertenecía a la unidad contra el Crimen Organizado.

Sin embargo, a pesar de las presiones, Bula no retiró las denuncias y dos semanas más tarde de esa declaración en la Fiscalía, la exdirectora de la Unidad de Extinción del Dominio confirmó públicamente que tenían evidencia con la que se podría “inferir” que Bula estaría relacionado con La Oficina pues habrían encontrado documentos en el computador del fallecido Wilmer Alexis Metaute, alias ‘Pichi Calvo’, cabecilla de esa banda criminal, en donde aparecía una deuda de 5.000 millones con el exsenador.

Presiones para que declarara en otro caso

En esa misma declaración del 2017, Otto Bula también contó que Andrés Vélez lo presionó diciendo que viene de parte de un magistrado auxiliar de la Corte, que viene de parte de la DEA y de Rodrigo Aldana y dice textualmente que si hay declaración contra Óscar Iván Zuluaga y Nancy Patricia Gutiérrez sería exonerado de todos los procesos en la Corte y en la Fiscalía. “Y que, si yo no le voy a ayudar, al menos no lo desmienta y que diga que no me acuerdo”, afirmó Bula.

Según la denuncia, Andrés Vélez es el paramilitar que ha estado involucrado en casos como los de la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez y el exsenador Luis Alfredo Ramos, a quienes señaló de supuestos vínculos con grupos paramilitares.

En el caso de Gutiérrez, la Corte Suprema la absolvió y posteriormente la Fiscalía acusó a Andrés Vélez en marzo de 2017 por falso testimonio y fraude procesal, tras haber encontrado evidencias que lo señalan como posible falso testigo en el caso, según reporta el diario El Espectador en su edición digital .

En el caso del exsenador Luis Alfredo Ramos, investigado por presuntos nexos con paramilitares, su proceso está pendiente de fallo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

