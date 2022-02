La Fiscalía ejerció una presión indebida contra él: abogado de Yhonier Leal

En diálogo con BLU Radio, el nuevo abogado de Yhonier Leal, Daniel Peña, dijo que su cliente aceptó los cargos imputados por la Fiscalía como presunto responsable del doble homicidio de su madre, Marleny Hernández, y de su hermano el estilista Mauricio Leal y, de haber alterado las pruebas en su contra, sintiéndose presionado por la Fiscalía.

El tema que manifestó Yhonier son cuestiones de secreto profesional, pero recién llego al caso puedo determinar y evidenciar, como forma primigenia del diagnóstico, que existió una presión. La presión puede estar, en el entendido de cómo se llevó a cabo la audiencia, la forma de argumentación y muchas circunstancias en las cuales el procesado, estando en el bunker al pie de todo el cuerpo de investigación, generó una presión, la cual me parece indebida y presionado ante las circunstancias dijo Peña.

Por esa presión y para demostrar que Yhonier podría ser inimputable, el abogado Peña solicitará un examen psiquiátrico que podría dictaminar que el procesado sufrió de un trastorno psicológico transitorio.

“El tema del examen psiquiátrico es si comprende la ilicitud, si ello fue así y si al momento sufría o no de un padecimiento que lo hiciera no oír las consecuencias como puede ser un trastorno mental, una inmadurez psicológica, una serie de figuras. Confío en los especialistas. Lo pedimos y esperamos que lleguen los resultados”.

El examen podría llevar a que, al ser condenado por los delitos de homicidio agravado y de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, su pena pudiera pagarse en un pabellón psiquiátrico.

“La consecuencia sería una medida de seguridad y no una pena privativa en prisión. Si un especialista determina la inimputabilidad penal, la consecuencia no sería la cárcel sino una medida de seguridad porque lo que se buscaría es la curación, el bienestar. El fin de la pena es la resocialización, pero para las personas que son imputables, decir, que conocen las consecuencias de los actos, para los inimputables procedería una medida de seguridad en un pabellón psiquiátrico”, explicó Peña.

Finalmente, explicó que esto no es para una retractación en la aceptación de cargos, sino para el bienestar de Yhonier en el cumplimiento de la pena. “No es una figura de retractación, es poder determinar si es o no imputable. No es un cambio de estrategia jurídica para el bienestar del procesado”, puntualizó.

Sobre el tema, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, dijo que lo que está haciendo Yhonier es echarse para atrás en el preacuerdo y así poder irse a juicio para que le impongan una medida de seguridad en una anexo psiquiátrico.

“Y, además, poder tener la posibilidad de heredar que perdió por haber asesinado dolosa e intencionalmente a su mamá y a su hermano. No creo que ningún psiquiatra se atreva a declarar loco a Yhonier a sabiendas que antes de asesinar a Mauricio lo obligó a firmar un documento mediante el cual lo dejaba a él como heredero, torturándolo para ello. Sería el primer caso de un loco que tenía la suficiente lucidez para actuar de esta manera. Yhonier lo que estaba era loco de codicia”, aseveró Montaña.

