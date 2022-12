La frustración en UNal de Medellín por uso de helicóptero para controlar protestas

Luego de los desórdenes que obligaron a evacuar la Universidad Nacional, sede Medellín y la Universidad de Antioquia, el vicerrector de la primera sede universitaria emitió un comunicado en el que insistió en que la orden de ingreso de la Fuerza Pública a los campus corresponde a una decisión discrecional y de entera responsabilidad del alcalde Daniel Quintero, dado que el manejo de explosivos le permite al mandatario de la capital antioqueña invocar una situación de alteración de orden público.

“Quiero expresar mi sentimiento de frustración frente al sonido del helicóptero rodeando la institución y la impotencia al saber que la comunidad universitaria tuvo que suspender sus actividades de docencia, investigación y extensión,

frente al riesgo que suponía la manipulación de explosivos”, describió el vicerrector de la Universidad Nacional en Medellín, Juan Camilo Restrepo.

Al final, el protocolo anunciado por el alcalde no llegó a la autorización del ingreso de la Fuerza Pública a ninguno de los campus universitarios.

Jhon Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, insistió en la importancia de la claridad del protocolo y pidió que se incluya las opiniones de toda la comunidad universitaria, antes de cualquier decisión.

“Lo que tenemos que discutir a profundidad es si la medida es necesaria, proporcional y si lo que va a generar soluciona o mejora los resultados de lo que se ha hecho hasta este momento. La historia en la universidad ha demostrado que el ingreso de la Fuerza Pública en caliente no solo no previene, sino que no controla ni evita desmanes”, aseguró el rector.

