La reveladora conversación entre Alejandro Lyons y Gustavo Moreno

BLU Radio revela las declaraciones que tienen en su poder los investigadores de la Fiscalía contra el exmagistrado Camilo Tarquino, que lo involucran con el denominado ‘cartel de la toga’.



La primera es la del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y la segunda, la del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, aunque se han conocido decisiones contra los magistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, aún no se conoce ninguna determinación en el caso de Tarquino.

Según Alejandro Lyons, en el 2014 Camilo Tarquino le pidió 20.000 millones de pesos en nombre del ‘cartel de la toga’ para resolver unos temas que tenía la Fiscalía en su contra por la corrupción en materia de regalías del departamento.

De acuerdo con Lyons, Tarquino le había dicho "que ellos conocían al fiscal delegado ante la Corte de nombre Julio César Martínez, que tenía acceso a los expedientes en su contra y que él les podía ayudar con eso”.

Lyons señaló que conoció a Tarquino en el 2014 por intermedio de Muriel Benito-Revollo, excongresista de Sucre condenado por la parapolítica.

Además, afirmó que le pareció exagerado el cobro y que ni siquiera le hizo una contrapropuesta.

“Yo desistí de cualquier ayuda por intermedio de él”. No obstante, dice que le entregó en efectivo 30 millones de pesos para algunas actuaciones antes de que le dijera que el total para beneficiarlo con acciones judiciales sumaban los 20.000 millones.



Asimismo, Lyons dijo en la Fiscalía que, según Gustavo Moreno, Tarquino tenía una relación estrecha con el fiscal (no hace mayor referencia a si es el fiscal general o un fiscal diferente), y que Tarquino estaba molesto porque Lyons no le había pagado los honorarios y que lo iba a tratar de “joder” ante el ente acusador.

A propósito, BLU Radio conoció un aparte de las conversaciones entre Moreno y Lyons, que reposan en la DEA y en las que mencionan lo anteriormente expuesto.

Moreno: “Tienes amigos del fiscal que no te quieren, tienes que arreglar esos problemas”.



Lyons: Pero, ¿quién es?

Moreno: Camilo Tarquino. Camilo se habla con el fiscal, ha tocado recibirlo varias veces en el despacho del fiscal. Yo no sé qué problema tuviste con él.

Lyons: No, ‘Tavo’. Una vez hablé yo con ese ‘man’ a ver si me ayudaba en mis vainas. Me pidieron 20.000 barras para resolverme un problema y yo no tengo para pagar eso (…) La gente se molesta, pero ¿cómo hago yo? ¿Si me entiendes? Me plantean cosas que yo no puedo.

Moreno: Bueno, pero arregla eso.