La última vez que vi a Sara Sofía fue a finales de enero, estaba bien: exnovio de la mamá de la niña

Nilson Díaz, amigo de Carolina Galván, mamá de la niña Sara Sofía Galván Cuesta, habló con Mañanas BLU sobre las acusaciones formuladas en su contra por Xiomara Galván, tía de la menor. Según la mujer, él habría explotado sexualmente a su hermana y la habría ayudado a deshacerse del cadáver de la pequeña. El hombre negó las acusaciones y habló sobre la relación que tuvieron.

"Teníamos una relación sentimental, hasta el 15 de enero que ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí, soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable", aseguró.

"La última vez que vi a Sara Sofía fue a finales de enero, estaba bien", añadió el hombre.

