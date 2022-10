Las explicaciones de María Bahamón sobre la JEP y su relación con Miguel Samper

Tras la polémica generada por el contrato otorgado por la JEP, por 50 millones de pesos en dos meses a Miguel Samper Strouss, hijo del expresidente Samper, la secretaria ejecutiva de esta jurisdicción negó asignación de contratos por cercanía o conveniencia.

A través de una larga lista de explicaciones, la secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, María Pilar Bahamón, aseguró que su primer acercamiento con Miguel Samper fue en 2014 cuando este se desempeñaba como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, en el Ministerio de Justicia dirigido por Alfonso Gómez Méndez, quien la nombró como directora general de la USPEC.

Aunque Bahamón aclaró que Samper no tuvo nada que ver en su nombramiento en la JEP,

sostiene que el hijo del expresidente cumplió a cabalidad con las labores para las cuales fue contratado.

“No he sido samperista y no conozco personalmente al expresidente Samper. Nunca he militado en ningún partido político y mis posiciones y cargos desempeñados han obedecido a mi idoneidad y trayectoria al servicio de lo público sin reproche o tacha alguna. En 2013 tuve un contrato con el Ministerio de Justicia y del Derecho realizando una labor para la Oficina de Información en Justicia. Para entonces no conocía al dr. Miguel Samper”, dijo.

Bahamón aseguró que asesoró a David Luna y otros ministros: “luego de mi paso por la USPEC volví al sector de las telecomunicaciones, sector al que he estado vinculada durante mi trayectoria profesional”.

Resaltó que, en junio de 2018, el Tribunal para la Paz de la JEP la escogió como secretaria ejecutiva, luego de surtir un proceso de selección entre 62 aspirantes. Además, explicó que la Secretaría Ejecutiva contrató a Miguel Samper, entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.

“El contratista cumplió satisfactoriamente sus obligaciones y con la ejecución de dicho contrato se logró establecer los mecanismos de articulación, consolidar una ruta para el funcionamiento del Comité de Coordinación Interinstitucional y establecer un protocolo de cooperación e intercambio de información entre las instituciones que conforman el sistema, paso fundamental para la satisfacción de los derechos de las víctimas”.

La secretaria ejecutiva finaliza aclarando que la supervisión del contrato de Miguel Samper fue realizada por el subsecretario ejecutivo de la JEP “quien dio cuenta de su satisfactoria ejecución. En la contratación de Miguel Samper nada tuvo que ver la presidenta de la JEP, Patricia Linares”.