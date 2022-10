Las llamadas de Uribe al alcalde de Amagá, Antioquia, que investiga la Corte

El 21 de octubre de 2015 la Corte Suprema ordenó interceptar las llamadas telefónicas de Wilser Molina, alcalde de Amagá, Antioquia, quien antes había sido abogado de paramilitares.

En el primer audio de las llamadas interceptadas, el expresidente Álvaro Uribe le comenta a Molina sobre su preocupación luego de que la agencia Anncol dijera que el alcalde había contratado testigos falsos en contra del senador Iván Cepeda.

“Cómo le parece y sacaron eso en Anncol, y aquí entonces sacaron un pasquín tres días antes, el mismo día de las elecciones también lo repartieron. Eso lo saca Alirio Uribe, presidente, el abogado tramposo del colectivo de abogados. Él, inclusive, manda un twitter, eso lo regaron acá entonces le hicieron eco los contradictores míos. Él dice que favor paga favor, cómo le parece”, le responde Molina a Uribe.

En esa misma llamada el alcalde Wilser Molina le pide a Álvaro Uribe que por favor interceda por dos testigos que están en la cárcel y que, al parecer, serían los que habían testificado en contra del senador Cepeda:

Álvaro Uribe:

¿En qué cárcel están esos dos testigos?

Wilser Molina:

Están en La Dorada. El señor Gabriel Satañá sí está en la cárcel de La Paz en Itagüí, pero el señor Ramiro Henao alias ‘Simón’, que es el testigo que ha sido más fuerte contra Iván Cepeda, y al señor Aldiez Durán alias ‘René’ también se lo llevaron para La Dorada castigados.

Los tienen en celdas de castigo, están con enfermedades, tienen ampolletas en el cuerpo. Ellos, a través de los abogados que tienen, me han dicho ‘Doctor, cómo le parece que por decir la verdad están castigando a nuestros clientes’”.

A.U.:

Hagamos una cosa. Eso sí hay que pedir ya una intervención de la Procuraduría. A mí me parece muy grave eso.

W.M.:

Sí presidente, totalmente de acuerdo.

A.U.:

Muchísimas gracias. Mándeme ya un mensaje con los nombres y eso, ¿sí? Dónde están los unos y los otros.

Días después el expresidente Uribe volvió a comunicarse con Wilser Molina. En esa ocasión indaga sobre un testigo que declaró en contra suya y de su hermano Santiago Uribe, por la masacre de El Aro.

A.U.:

¿Cómo le parece que la noticia de ayer fue, ya está en todos los medios, que otro testigo dijo, me acusa a mi hermano Santiago y a mí lo de El Aro, que entonces compulsan copias y es la hora que yo no sé nada, qué han dicho los testigos ni quiénes son ni nada.

W.M.:

No, pero los testigos… es que los únicos testigos de El Aro, no, no puede ser. Porque los testigos que, inclusive, fueron el señor Luis Arnulfo Tuberquia y León Alberto Miranda alias ‘Pilatos’, manifestaron antes que en El Aro ese Villalba y ese señor nunca estuvo. O sea, declararon desmintiendo a Berna, a ‘Don Berna’, por encima de ‘Don Berna’ porque ellos fueron los que…

A.U.:

¿Y por qué no haces una preguntadita quién es este nuevo testigo al que se refirieron ayer?

Santiago Uribe también aparece en estas interceptaciones telefónicas. En una llamada que le hizo también al alcalde Wilser Molina, le pregunta por estos testigos que declararon en contra suya por la masacre de El Aro.

Wilser Molina:

Don Santiago, ¿cómo está?

Santiago Uribe:

Doctor Wilser, ¿qué hay?

W.M.:

Bien, gracias a Dios. Por aquí por Rionegro en una capacitación con el procurador.

S.U.:

Ah, bueno, bueno, ¿le fue bien?

W.M.:

Sí, sí. Hay hasta una periodista sobrina de los muchachos que andan conmigo. La llamamos y fue para preguntarle, no sé qué respuestas le daría. Le preguntaban al procurador por el caso del doctor Luis Alfredo.

S.U.:

Ahí vi yo eso de lo del tal Rodolfo.

W.M.:

Sí, ¿qué pasó?

S.U.:

Es un testigo, no es un declarante ahí, paramilitar por ahí dizque del bloque Calima, que dijo que vuelve y juega el refrito pues de tanta calumnia contra usted y el presidente. El presidente me llamó y me dijo que mirara quién es ese muchacho.

Con estas interceptaciones la Corte Suprema de Justicia busca establecer si Álvaro Uribe estaba accediendo a información privilegiada dentro de los procesos en su contra por paramilitarismo y de su hermano Santiago Uribe y si, además, habría hecho parte del plan para fabricar falsos testigos en contra del senador Iván Cepeda.