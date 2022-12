"Laura Moreno mató a Luis Andrés": abogado de víctimas

"Laura Moreno mató a Luis Andrés Colmenares", una frase contundente usó el abogado Jaime Lombana para pedir ante la juez de conocimiento su condena y la de Jessy Quintero, como las responsables de la muerte de Luis Andres Colmenares.



Lombana asegura que, si bien no lo mataron, tampoco evitaron la muerte y eso las hace responsables del homicidio, “lo que se nota acá es la indiferencia ante la muerte de su compañero, aquí Laura Moreno tiene una responsabilidad en el homicidio, el salto olímpico que describen, como la causa del suicidio no es posible, como la víctima no puede hablar, quisieron recrear la versión”, dijo el abogado.



“Este no fue un crimen perfecto, se han hecho muchos esfuerzos pero al final esa fuerza de la vida de Luis Andrés no ha aportado elementos suficientes para que la justicia dé un fallo consecuente con lo que sucedió, Laura Moreno es culpable del delito de homicidio, a ella le debemos reprochar la conducta activa, esta defensa de víctimas, no estamos diciendo que ella golpeo a Luis Andrés, pero el primer rol es responsabilidad de Laura Moreno, quien en ese momento se mostró inactiva para permitir esa golpiza”, dijo.



En la audiencia de alegatos finales, Lombana dijo que, de acuerdo con las necropsias realizadas por Medicina Legal, Colmenares no “estaba en un estado de locura”, para lanzarse al caño el Virrey, ubicado en el norte de Bogotá, luego de comerse un perro caliente.



Y agregó que “Luis Andrés fue brutalmente golpeado, y fue dejado en el caño el Virrey para morir por asfixia, y Laura Moreno habría participado en este hecho, en el asesinato de este joven bueno que era Luis Andrés Colmenares”.



Frente al papel de Jessy Quintero, el abogado dijo que ella también conoce lo que sucedió esa noche, y tampoco habría intentado socorrer al entonces universitario. “Por Jessy Quintero, Luis Andrés tenía un gran aprecio, y no es posible que luego de que él recibiera una paliza lo haya dejado morir en un caño, este crimen causa desasosiego, por haberse generado en el entorno de una de las universidades más reconocidas del país”, señaló.



Se espera que este jueves la Procuraduría General de la Nación haga su intervención, al igual que la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero que sustentarán su tesis de que se trató de un accidente, se enfocará en el dictamen oficial entregado por Medicina Legal y en los conceptos rendidos ante la Juez por seis científicos: una patóloga forense puertorriqueña, un doctor en ingeniería mecánica, un ingeniero topógrafo, un radiólogo oral y maxilo facial, un antropólogo forense español y un especialista en informática forense.



La juez que lleva el caso escuchará por última vez estos argumentos y al final de la semana tomaría la decisión de si condena o absuelve a las implicadas, cómo sucedió con Carlos Cárdenas, otro estudiante de los Andes procesado en este caso.