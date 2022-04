"Le estamos demostrando al mundo que sí estamos locas, pero por la verdad": Madres de Soacha

Este martes y miércoles se van a llevar a cabo las audiencias de reconocimiento de verdad de 10 militares en retiro y un civil que aceptarán, ante las víctimas y el país, su responsabilidad en falsos positivos que se dieron entre los años 2007 y 2008, en Norte de Santander.

Las audiencias se llevarán a cabo en Ocaña y en BLU Radio estuvimos hablando con las madres de Soacha , quienes denunciaron en 2008 que sus hijos, hermanos y padres habían aparecido muertos en Norte de Santander, señalados de pertenecer a la guerrilla.

Más de 10 años después, las madres de Soacha aseguran que estas audiencias le darán a conocer al mundo que sus familiares efectivamente fueron asesinados por batallones del Ejército. Asimismo, les respondieron a quienes las catalogaron de locas y mentirosas por denunciar estos hechos.

Cecilia Arenas es hermana de Mario Alexander Arenas, quien murió el 21 de febrero de 2008 y tiempo después miembros de la Brigada 5 de Florida Blanca (Santander) aceptaron su responsabilidad en estos hechos.

“Estábamos re locas pero por la verdad. He hablado de frente y le he demostrado al mundo, a la familia, y a la sociedad, y al señor Uribe, que los muchachos no eran guerrilleros y mucho menos que estaban en combate”, señaló Cecilia.

Ana Páez, por su parte, es la madre de Eduardo Guarzo Páez. Su hijo desapareció en 2008 y el 27 de agosto del mismo año fue reportado como una baja en combate en Cimitarra (Santander), justo a dos meses de que se graduara de abogado.

Al referirse a estos hechos, Ana señala que, “es necesario hacer este reconocimiento y con esto estamos empezando, esto es historia. Antes nos íbamos demorando porque esto fue hace 14 años”.

Estos hechos ya fueron reconocidos por los comparecientes ante la JEP por escrito. Sin embargo, ahora se hará el reconocimiento público.