Uribe no asistió a conciliación con las madres de Soacha

Un ultimátum le dio la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez para conciliar con las madres de los falsos positivos de Soacha. Esto luego de que el congresista no se presentara una vez más a la audiencia que estaba programada para este viernes. Las madres aseguraron que el incumplimiento del expresidente es un irrespeto.

Publicidad

El abogado del expresidente, Juan Felipe Amaya, aseguró que Uribe tiene toda la disposición de llegar a un acuerdo con estas familias.

"El expresidente ha estado muy al tanto de este asunto, incluso hemos pasado varias propuestas a las madres de Soacha a través de su apoderado y atendiendo que todavía no hemos llegado a un acuerdo, se consideraba innecesaria la presencia del expresidente el día de hoy, pero estaba representado por su apoderado", dijo.

Publicidad

El proceso inició en el año 2015 cuando varias de estas madres demandaron a Uribe por injuria y calumnia, luego de que el congresista asegurara en su cuenta de Twitter que algunas de ellas le habían asegurado que sus hijos estaban involucrados en actividades ilegales. Este fue el trino de Álvaro Uribe en aquella época:

Publicidad

"En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia".

Por su parte, las madres, muy afectadas, aseguraron que la no comparecencia del senador era un irrespeto para ellas y un acto de revictimización.

Publicidad

"En el 2015 el colocó trinos en Twitter donde realmente esos trinos nos hicieron bastante daño. Nos revictimizan, diciendo que nuestros muchachos tenían propósitos delincuenciales y nosotras queremos que así como lo dijo que también tenga el valor de retractarse y pedir disculpas", precisó Maria Ubilerma Sanabria, madre de Jaime Estiben Valencia.

Publicidad

El abogado representante de las víctimas, Luis Guillermo Pérez, aseguró que se espera una retractación profunda por parte del senador, ya que este acto de considera una ofensa contra las madres.

"El doctor Álvaro Uribe Vélez ha hecho una contrapropuesta a las madres de Soacha sobre su rectificación, que las madres no la acogen porque no está reconociendo que estos crímenes fueron de lesa humanidad, que los responsables y determinadores tienen que ser sancionados, porque sigue insistiendo en que hablo con alguna de ellas, y que ella habría reconocido que su hijo era un delincuente y eso es una ofensa para todas las madres y todos sus hijos", dijo el abogado.

Publicidad

Finalmente, el magistrado a cargo del caso, Gustavo Malo Fernández, dio como nueva fecha el 19 de mayo para realizarse dicha diligencia. De no presentarse el senador Uribe, el proceso continúa su transcurso.