Legalizan captura contra profesor por presunta violencia sexual en jardín de Bogotá

Luego de la captura este martes, 6 de mayo, del profesor Fredy Arley Castellanos, señalado de de estar involucrado en casos de abuso sexual contra menores en un hogar infantil del ICBF, en el sur de Bogotá, finalmente, las autoridades confirmaron la legalización de su captura la cual avanzará este miércoles sobre las 2:00 de la tarde.

Desde la Fiscalía aseguraron que se le imputarán cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros, ante un juez de garantías por este hecho que ha impactado al sur de la capital del país, en especial en la localidad de San Cristóbal. La indignación aumentó tras conocerse que la hija de la víctima denunciante dio positivo en VIH.

Referencia abuso de una menor. Foto:; Unsplash

"Los niños pequeños no tienen la capacidad de inventar esta clase de acusaciones", fueron las palabras de la madre ante este caso, que, además, tendría involucrado al menos 9 casos, de los cuales 2 siguen siendo confirmados por Medicina Legal en su investigación. Pero la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que no hay pruebas contundente de confirmar casos de VIH ni el docente ni en los estudiantes.

"La niña me manifestó el lunes de la semana pasada, me dice que el profesor le ha dado besos en la boca, pues yo le vuelvo preguntar y le digo ¿qué que sucede? Ella me dice que el profe le da a besos en la boca. Me pongo hablar con ella y ella me dice que el profesor le da besos en sus partes íntimas, nos muestra como como lo hace por medio de un juego", fue el aterrador relato de la madre en Mañanas Blu.

Por ahora, este caso se mantiene en mano de las autoridades y en materia de investigación para conocer puntualmente los menores implicados en este hecho.